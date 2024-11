Gotowy na gamingową ucztę i dawkę adrenaliny? Już w najbliższą sobotę, 9 listopada o godz. 13:00 w Gaming Zone MediaMarkt w Galerii Krakowskiej wystartuje wielki finał turnieju FC25!

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt

To wyjątkowe wydarzenie zgromadzi graczy i fanów wirtualnej piłki z całej Polski, którzy staną do walki o mistrzostwo. Jeżeli pragniesz przeżyć niezapomniane emocje na żywo, nie może Cię tam zabraknąć!

Poznaj gwiazdy futbolu i gamingu na żywo

To wydarzenie to niepowtarzalna okazja, by spotkać na żywo piłkarzy Wisły Kraków – czeka na Was szansa na zdjęcia, autografy i niezapomniane chwile z gwiazdami futbolu! Dołączą także popularni influencerzy: Dis, Junajted i Klqtdka. Będziecie mogli zagrać z nimi w ulubione gry, porozmawiać o ich karierach w świecie gamingu, a nawet wziąć udział w Q&A! To doskonała okazja, by poznać ich bliżej, zadać pytania i poczuć się częścią społeczności gamingowej.

Finałowy turniej pełen emocji

Turniej FC25 to zwieńczenie eliminacji, które przyciągnęły setki graczy z całego kraju. Najlepsi z nich zmierzą się w finale offline w MediaMarkt w Galerii Krakowskiej, gdzie czeka ich rywalizacja na najwyższym poziomie. Dla zwycięzców turnieju przewidziano nagrody, które z pewnością podniosą ich gamingowe doświadczenia na wyższy poziom:

Pierwsze miejsce to imponujący pakiet zawierający 18 500 FC Points, mysz SteelSeries Aerox 5, klawiaturę SteelSeries APEX 9, słuchawki SteelSeries Arctis 3 oraz dużą podkładkę SteelSeries QCK XXL, która zapewni komfort podczas intensywnych rozgrywek.

Drugie miejsce nagrodzone zostanie 18 500 FC Points oraz słuchawkami SteelSeries Arctis 3, a także klawiaturą SteelSeries APEX 9, idealną do precyzyjnych akcji w grach.

Trzecie miejsce to 12 500 FC Points, słuchawki SteelSeries Arctis 3, mysz SteelSeries Aerox 5 oraz bilet do Suntago, który pozwoli na relaks po emocjonującym turnieju.

Jeśli nie zdążyłeś zarejestrować się do rozgrywek, warto przyjść, kibicować i obserwować rozgrywki na żywo. To doskonała okazja, by poczuć atmosferę gamingowego święta i spotkać ludzi, którzy dzielą zarówno pasję do piłki nożnej, jak i gier wideo.

Gamingowe nagrody czekają

Co więcej, dla uczestników eventu przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, które zadowolą każdego fana gamingu i muzyki. Wśród nich znajduje się nowoczesna konsola PlayStation 5 Slim Digital Edition 1TB D Chassis, na której każda gra nabierze zupełnie nowego wymiaru. Dodatkowo, do wygrania będzie pięć egzemplarzy najnowszej gry FC25 na PS5, a także trzy egzemplarze gry Astro Bot na PS5 – w sam raz dla fanów dynamicznych rozgrywek. Miłośnicy muzyki mogą natomiast liczyć na zdobycie głośników bluetooth PEAQ PPA305 oraz PEAQ PPA405, które zadbają o doskonałą jakość dźwięku w każdej sytuacji.

Kultowe gry i nowy sprzęt

Finał turnieju FC25 to nie tylko emocjonujące rozgrywki, ale także prawdziwe święto gamingu! W MediaMarkt Gaming Zone uczestnicy zagrają wspólnie, samotnie lub przeciwko sobie w najbardziej popularne gry, takie jak Valorant, League of Legends, Fortnite czy najnowsza odsłona serii Just Dance. Dodatkowo, na miejscu będzie można wypróbować sprzęt od wiodących marek gamingowych, takich jak HP Omen, PlayStation, HyperX, SteelSeries i Logitech. To doskonała szansa, aby zanurzyć się w świat gier, odkryć nowinki technologiczne i znaleźć idealne akcesoria do swoich wirtualnych przygód!





FC 25 – realistyczne doświadczenie piłki nożnej

EA SPORTS FC 25 to najnowsza gra piłkarska od EA Sports, która kontynuuje popularną serię symulacji sportowych, wcześniej znaną jako FIFA. Gra oferuje autentyczne doświadczenie futbolowe z ponad 19,000 zawodników i 700 zespołów z różnych lig, w tym ikonicznych rozgrywek jak UEFA Champions League, Bundesliga, czy Premier League. W FC25 wprowadzono nowy tryb “5v5 Rush,” który pozwala graczom na szybkie, dynamiczne mecze pięcioosobowe, w których mogą rywalizować z przyjaciółmi. System FC IQ wprowadza nowe, zaawansowane opcje taktyczne, umożliwiając graczom lepszą kontrolę nad ruchami drużyny. Dzięki tym innowacjom gra oferuje realistyczne i zróżnicowane doświadczenie, które ma na celu angażować zarówno fanów piłki nożnej, jak i entuzjastów gier sportowych.



