Już jest zwiastun filmu Finch, z Tomem Hanksem w roli głównej. Kiedy zostanie zaprezentowany postapokaliptyczny dramat science fiction w reżyserii Miguela Sapochnika? Informacje znajdziesz poniżej.

Kiedy premiera filmu Finch?

Tom Hanks pojawi się w nadchodzącym filmie Apple TV+, Finch. Pierwotnie premiera zaplanowana była w październiku 2020 roku, ale do premiery nie doszło z wiadomych przyczyn. Apple nabył film w sierpniu tego roku i wyda go na swojej platformie streamingowej Apple TV+. Film pojawi się 5 listopada. Finch to samotny ocalały, któremu towarzyszy pies. Bohater buduje robota, z którym może się komunikować. Cała trójka wyrusza w podróż, aby znaleźć nowy dom. Zobaczcie pierwszy zwiastun poniżej.

Film w rękach wybitnego reżysera

Reżyserem Fincha jest zdobywca nagrody Emmy – Miguel Sapochnik. Przeszedł do historii jako specjalista od bitew i finałów, co niejednokrotnie zaprezentował w serialu Gra o tron. Odcinki, nad którymi pracował, były najlepiej ocenianymi przez krytyków. Sapochnik powróci do tematyki Gry o tron, ponieważ reżyseruje on również pierwszy odcinek House of the Dragon. Finch jest jego drugim filmem fabularnym.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Apple TV+