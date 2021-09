Tegoroczną konferencję Apple rozpoczęła prezentacja zaplanowanych premier dostępnych na platformie Apple TV+. Przyjrzyjmy się, jakie tytuły będziemy oglądać już tej jesieni.

Premiery w Apple TV+ pojawią się już jesienią

Przy okazji dzisiejszej konferencji Apple, na której poznaliśmy długo wyczekiwanego iPhone’a 13 w kilku wariantach, Apple Watch Series 7 a także odświeżonego iPada oraz iPada mini mieliśmy również okazję posłuchać o tytułach, które zmierzają na konkurenta Netflixa - Apple TV+.

Mimo wymieniania setek nominacji przez Tima Cooka, które trafiają do istniejących już na “jabłkowej” platformie VOD produkcji - serwis nadal nie może przebić się do świadomości większości odbiorców i jest raczej traktowany jako dodatkowe źródło rozrywki, czego nie można powiedzieć np. o polskim Playerze.

Nowe odcinki seriali i produkcje zmierzające na Apple TV+

The Morning Show - 2 sezon (17 września)

- 2 sezon (17 września) Foundation (24 września)

(24 września) The problem with Jon Stewart (30 września)

(30 września) Invasion (22 października)

(22 października) Swagger (29 października)

(29 października) Finch (5 listopada)

(5 listopada) The Shrink Next Door (12 listopada)

Na uwagę z pewnością zasługuje The Morning Show, które doczekało się już drugiego sezonu. Ciekawą propozycją, która pojawi się już na końcu września może okazać się również The problem with Jon Stewart. Oba tytuły powinny sprawdzić się do zabicia nadmiaru wolnego czasu.

Cena Apple TV+

Zainteresował Was któryś z nadchodzących tytułów? Jeśli zdecydujecie się na subskrypcję Apple TV+, możecie wykorzystać 7-dniowy okres próbny, który oczywiście jest bezpłatny.

Po tym okresie należy przygotować się na wydatek rzędu 24,99 zł miesięcznie.

Obecnie trwa promocja, dzięki której można uzyskać dostęp do platformy Apple TV+ na 3 miesiące za darmo - warunkiem jest jednak zakup wybranego urządzenia Apple objętego promocją. Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Apple