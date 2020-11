Football Manager 2021 jest już oficjalnie dostępny na rynku. Najnowsza odsłona piłkarskiego menedżera już tylko czeka na to, by przyciągnąć cię do ekranu na długie tygodnie.

Dziś premiera gry Football Manager 2021

Football Manager 2021 zadebiutował w sprzedaży. Jeśli interesuje cię wersja pecetowa, to znajdziesz ją w sklepach Steam i Epic Games Store, a jeśli celujesz w edycję na smartfony, to zajrzyj do Google Play lub App Store. Z kolei na Xboksy najnowsza odsłona piłkarskiego menedżera dotrze za tydzień, 1 grudnia.

Pierwsi gracze próbują już swoich sił w roli wirtualnych menedżerów, a pierwsi recenzenci wyrazili już swoje opinie na temat tegorocznej odsłony. Jest dobrze! Ekipa Sports Interactive wciąż jest w formie i przygotowała kolejną solidną produkcję – jak najbardziej trzymającą wysoki poziom poprzedniczek.

Zobacz najnowszy zwiastun Football Manager 2021 z okazji premiery gry:

Rewolucji nie ma, ale i tak jest… bardzo dobrze

Z piłkarskimi grami tak już jest, że zmienia się niewiele. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Football Managera. Owszem, w tegorocznej odsłonie możemy liczyć na nieco bardziej realistyczną komunikację z mediami i zespołem, nowe przedmeczowe menu taktyczne czy przeprojektowany interfejs podczas spotkania. Niemniej jednak na rewolucję nie ma co liczyć.

Jest za to właśnie to, czego należy się spodziewać po grze z tej serii. Jest szalenie dużo opcji, suwaków, pól i innych elementów pozwalających przejąć pełną kontrolę nad funkcjonowaniem drużyny. Jest też mnóstwo statystyk, które pozwalają ocenić, czy poczynione zmiany zadziałały na plus, czy na minus.

Oto pierwsze oceny gry Football Manager 2021:

Everyeye – 8,0/10

GamesRadar+ – 10/10

GameStar – 8,6/10

GamingBolt – 9,0/10

God is a Geek – 9,0/10

Metro GameCentral – 9,0/10

Multiplayer – 6,8/10

PC Gamer – 8,5/10

PC Invasion – 7,5/10

Screen Rant – 5,0/10

The Games Machine – 9,2/10

Vandal – 8,7/10

Wccftech – 9,5/10

To jak? Są tu jacyś chętni na to, by spędzić niezliczone godziny przy grze Football Manager 2021?

Źródło: SEGA, Metacritic

