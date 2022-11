Możesz już grać w Football Manager 2023 i jeśli ta tematyka jest ci bliska, to czekają cię długie godziny naprawdę dobrej zabawy.

Opinie o Football Manager 2023 są jednogłośne: to świetna gra, ale…

Wczoraj na rynku zadebiutował Football Manager 2023 i wielu recenzentów zdążyło już podzielić się swoją opinią. – „To po prostu idealny symulator piłki nożnej” – czytamy w serwisie Areajugones, gdzie podkreśla się jednak, że „problem polega na tym, że w tej koncepcji osiągnięto sufit, którego nie udało się zburzyć od wielu lat”. Podobnie napisał autor z Metro GameCentral, według którego jest to „najbardziej realistyczna i wciągająca odsłona Football Managera, nawet jeśli ulepszenia same w sobie są niewielkie”.

Dobrze podsumowuje to także recenzent z PCGamesN: „Football Manager 2023 jest najmniejszym krokiem naprzód w serii, ale mimo wszystko krokiem naprzód, by uczynić tę odsłonę najlepszą w historii”. Podkreślają to nawet ci, którzy przyznali grze niższą notę – nie 9 czy 8, lecz tylko 7 w 10-stopniowej skali. Wniosek może więc być tylko jeden: jeśli masz ubiegłoroczną edycję, to właściwie nie ma powodów, by kupować tę nową. Jeżeli jednak chcesz dopiero zacząć przygodę z tą serią, to Football Manager 2023 prawie na pewno cię nie zawiedzie.

Tak przedstawiają się niektóre spośród pierwszych ocen:

Areajugones – 9,0/10

EveryEye – 8,3/10

GameGrin – 7,0/10

GameSpew – 8,0/10

GameStar – 7,8/10

God is a Geek – 8,5/10

Gram – 9,0/10

Gry-Online – 9,0/10

Metro GameCentral – 9,0/10

Multiplayer – 8,0/10

NME – 8,0/10

PCGamesN – 8,0/10

Screen Rant – 8,0/10

The Games Machine – 9,0/10

The Independent – 7,0/10

Bardzo pozytywne są także recenzje na Steamie – spośród ponad 2 tysięcy graczy, którzy ocenili ten tytuł, aż 86% dało mu łapkę w górę.

Co nowego w Football Manager 2023?

Rdzeń rozgrywki w Football Manager 2023 jest oczywiście takim sam jak w poprzednich odsłonach. Stajemy więc na czele zespołu, próbując doprowadzić go jak najwyżej, tworząc optymalny skład, wybierając taktykę, podejmując wyzwania i przełamując schematy. Coś jednak się zmieniło, prawda?

Prawda – wśród nowości znajdujemy ulepszony skauting i nowe narzędzia planowania składu, co pozwala na dogłębniejsze tworzenie drużyny. Pojawiły się też nowe opcje, umożliwiające zbliżenie się do kibiców, a wisienką na torcie jest tzw. dynamiczna oś czasu menedżera, pozwalająca pisać swoją historię. Nasi rywale – czyli kontrolowani przez sztuczną inteligencję menedżerowie – także mają zachowywać się bardziej realistycznie. Dopełnieniem całości są natomiast pełne licencje UEFA: Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

Zobacz oficjalny zwiastun podsumowujący nowości w grze Football Manager 2023:

Wszystkie te nowinki razem sprawiają, że przy grze Football Manager 2023 będzie można spędzać długie godziny i cieszyć się rozgrywką jeszcze bardziej niż dotychczas. Na razie taką możliwość otrzymali pecetowcy oraz posiadacze konsol Xbox Series X|S i Xbox One – także w usłudze Xbox Game Pass. W przyszłym roku gra zasili także katalog PlayStation 5, a oprócz tego dostępne są uproszczone wersje na Nintendo Switch i urządzenia mobilne.

Źródło: Sports Interactive, Metacritic, Steam