Jak zwykle jesienią na rynku zadebiutuje najnowsza odsłona piłkarskiego menedżera od Sports Interactive. Co nowego przyniesie gra Football Manager 2023?

Zapowiedź gry Football Manager 2023 – z Ligą Mistrzów

Football Manager 2023 to najnowsza odsłona serii, słynącej z tego, że pożera czas jak mało co. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a ta może ją nawet pobić – choćby ze względu na w pełni licencjonowaną Ligę Mistrzów czy też – nareszcie – wersję przeznaczoną na konsole PlayStation 5 (towarzyszącą wydaniu na Xboksy tej i poprzedniej generacji oraz, rzecz jasna, pecety).

Tradycyjnie pierwszy zwiastun zdradza niewiele i tak samo twórcy o szczegółach gry na razie milczą. Będą odkrywać karty stopniowo – aż do dnia premiery, na który wyznaczono 8 listopada bieżącego roku. Jeśli zdecydujesz się na zakup przed premierą, zaoszczędzisz 20% (i to niezależnie od platformy), ale… wcale nie musisz tej gry kupować na własność, bo podobnie jak poprzedniczka już w dniu premiery trafi ona do katalogu usługi Xbox Game Pass.

Wspomnieliśmy jednak o zwiastunie i z racji, że o samym tytule niewiele więcej możemy póki co powiedzieć, to chyba dobry moment, by go sobie obejrzeć. A zatem…

Zobacz oficjalny zwiastun gry Football Manager 2023:

„W FM23 nie chodzi tylko o wybranie taktyki czy tworzenie drużyny. Chodzi o to, aby podejmować wyzwania i wkraczać w nowe obszary, tworząc swój własny styl. Zanurz się w niezrównaną głębię i szczegóły, przejmując stery w swoim klubie. Dołączysz do elity, trafiając na nagłówki, zdobywając miłość oraz szacunek fanów i dominując nad rywalami” – czytamy w równie niewiele zdradzającym opisie na Steamie.

Źródło: PC Gamer, Steam