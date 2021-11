Football Manager 2022 zbiera wyśmienite oceny. Ekipa Sports Interactive na drodze do doskonałości właśnie przekroczyła próg.

Dziś premiera Football Manager 2022. Zobacz nowy zwiastun

Dokładnie dzisiaj – 9 listopada – na rynku debiutuje Football Manager 2022. Możesz kupić go na własność albo też sprawdzić w usłudze Xbox Game Pass na PC i Xboksy. Jeśli lubisz tego typu gry, to koniecznie daj szansę tej nowej odsłonie, bo wygląda na to, że jest genialna.

Recenzje Football Manager 2022 są bardzo pozytywne

Z ponad 500 000 prawdziwych piłkarzy ze 123 światowych lig możesz stworzyć swoją drużynę marzeń w grze Football Manager 2022. Środkami, które przybliżą cię do tego celu, będą oczywiście sukcesy sportowe, do których potrzebne będą nie tylko skautingi, dopasowana taktyka i dobre treningi, ale też odpowiednia atmosfera w szatni i nienaganne kontakty z zarządem czy mediami. W nowym symulatorze studia Sports Interactive musisz zadbać o każdy aspekt.

W Football Manager 2022 praktycznie wszystko poszło tak jak powinno, czego efektem jest najwyżej oceniana odsłona od lat (a konkretnie od edycji z rokiem 2010 w tytule). Krótki i na temat: średnia wynosi 8,7 w dziesięciostopniowej skali, a składają się na nią między innymi takie recenzje…

Game Revolution – 8,0/10

God is a Geek – 9,5/10

Metro GameCentral – 9,0/10

Multiplayer – 8,5/10

NME – 8,0/10

PC Gamer – 8,5/10

PCGamesN – 9,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Wccftech – 9,5/10

XGN – 9,0/10

To tylko drobne zmiany, ale więcej nie potrzeba

Podstawy rozgrywki pozostały niezmienione, ale nowości w Football Manager 2022 nie brakuje. To przede wszystkim nowy silnik meczowy zapewniający bardziej realistyczny podgląd spotkań, poprawiona sztuczna inteligencja, gromadzące wszelkiego typu dane Centrum Statystyk, bardziej emocjonujący ostatni dzień okienka transferowego i cotygodniowe spotkania ze sztabem szkoleniowym.

Źródło: GamingBolt, Metacritic, informacja własna