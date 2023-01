Amazon przedstawił listę gier, które jako kolejne zostaną udostępnione graczom korzystającym z Prime Gaming.

Kolejna porcja gier dla abonentów Amazon Prime

Korzyści z opłacania abonamentu Amazon Prime jest kilka, z punktu widzenia osób sympatyzujących z wirtualną rozrywką to przede wszystkim dostęp do Prime Gaming, a więc także comiesięczna porcja gier do odebrania. W grudniu oraz w styczniu było ich rekordowo dużo, ale w przyszłym miesiącu też nie będzie powodów do narzekania. Przynajmniej na ilość, bo Amazon przygotował dziewięć gier.

Nowe gry w Prime Gaming - luty 2023

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

Onsen Master

Aerial_Knight’s Never Yield

Divine Knockout

One Hand Clapping

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Space Crew: Legendary Edition

Tunche

Space Warlord Organ Trading Simulator

Jakie gry rozdaje Amazon?

Rzut oka na listę przygotowanych prezentów pozwala na dość szybkie wyciągniecie wniosku, że tym razem zabrakło miejsca dla większych hitów, głośniejszych gier AAA, które trafiały się wcześniej. No może poza The Elder Scrolls III: Morrowind, ale w tym przypadku niektórzy mogą kręcić nosem na fakt, iż mowa o wiekowej produkcji.

Koniec końców, w tak sporym gronie wielu graczy powinno jednak wyłowić coś dla siebie. Jeśli nie wspomniane już RPG od Bethesda Softworks, to może na przykład nieźle przyjęte Tunche, roguelike z ręcznie rysowaną grafiką. Uwagę zwraca również Divine Knockout, które nie tak dawno oferowano w promocji na Epic Games Store.

Źródło: Prime Gaming