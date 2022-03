Gracze Fortnite mogą mieć powód do radości. Nadciąga trzeci rozdział drugiego sezonu, który producenci zdecydowali się nazwać Resistance. Oprócz nowej postaci z uniwersum Marvela, pojawiła się zmiana, która całkowicie zmieni sposób gry w Fortnite.

Fortnite rozdział 3 - sezon 2 „Resistance”

Nowy sezon Fortnite wprowadza szereg zmian, które można nazwać kosmetycznymi oraz jedną - całkiem sporą, dzięki której Fortnite nie będzie już taki, jak dawniej.

Te najmniej istotne nowości to przede wszystkim szybszy sprint i wspinaczka - ma to zmienić sposób poruszania się po mapie battle royale. Dla graczy przygotowano także nowe pojazdy: sterowce (do eksploracji) oraz czołgi (do prowadzenia).

Dla tych, którzy zdecydują się wydać więcej pieniędzy na zakupy w grze czeka też zupełnie nowy autobus bojowy.

Największą zmianą, która zupełnie zmieni sposób gry w Fortnite jest zablokowanie możliwości budowania obiektów (przynajmniej na razie). Struktury, które służyły w dużej mierze do zapewnienia graczom schronienia przed pozostałymi zostaną zastąpione specjalną tarczą „overshield”. Będzie ona stanowić dodatkowy przedmiot w ekwipunku.

Jak na każdy nowy sezon przystało - i w tym nie zabrakło wielu nowych postaci do odblokowania w ramach przepustki bojowej. Spośród nich jedna jest godna szczególnej uwagi: Doctor Strange z uniwersum Marvela (nowy film poświęcony tej postaci trafi jeszcze w 2022 roku do kin).

Gra w Fortnite przyczyni się do pomocy Ukrainie

Epic przy okazji prezentacji nowego sezonu Fortnite „Resistance” poinformowało jednocześnie, że dochód pochodzący z zakupów zrealizowanych w grze zostanie w całości przekazany na akcje związane z wsparciem humanitarnym dla Ukrainy.

Zbiórka będzie trwać od 20 marca do 3 kwietnia i zostaną nią objętą wszystkie zakupy zrealizowane w Fortnite (zakup V-dolców, przepustek bojowych etc.).

I jak oceniacie nowy sezon Fortnite i akcję pomocy dla Ukrainy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: The Verge, YouTube @Fortnite