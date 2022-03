Syberia: The World Before to nie tylko dobra gra przygodowa. To także gra, która nie urąga zasłużonej, dla niektórych kultowej serii.

Premiera Syberia: The World Before na PC

Najlepsze gry przygodowe w historii? Każdy może mieć inne typy, ale wydaje się, że dość często przewinęłyby się tutaj Syberia z 2002 roku oraz Syberia II z 2004 roku. Dość długo trzeba było czekać na dalszy rozwój serii, Syberia III pojawiła się dopiero w 2017 roku i niestety daleko było jej do poprzedniczek. Nie dziwiły w związku z tym pewne obawy odnośnie IV części. Całe szczęście wiele wskazuje na to, że twórcy wrócili na właściwie tory.

Syberia: The World Before zadebiutowała wczoraj, 18 marca. Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, gra dostępna jest w sklepach Steam, GOG oraz Epic Games Store. Została wyceniona na 142,99 złotych.

Tak, póki co mowa wyłącznie o wersji cyfrowej. Premiera pudełkowej została przesunięta na 30 marca. Jeszcze dłużej poczekają zainteresowani wydaniami na konsole, póki co nie padają w ich kontekście jakiekolwiek daty.

Syberia: The World Before zwiastun premierowy

Pierwsze recenzje Syberia: The World Before są optymistycznie

Dość nieśpiesznie zaczynają pojawiać się recenzje omawianej gry. Jest ich jednak już kilkanaście, a to oznacza, że można wyciągać pierwsze wnioski. I są one bardzo optymistyczne. Na ten moment średnia ocen to 79%, niewiele mniej niż w przypadku pierwszej i drugiej części serii, a jednocześnie znacznie więcej niż w przypadku trójki.

Ekipa Microids należycie wywiązała się ze swojego zadania, widać i czuć tutaj rękę Benoita Sokala. Niestety, jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, nie doczekał on premiery. Co chwalone jest w największym stopniu? To, co bez wątpienia w takiej produkcji bardzo ważne, a mianowicie fabuła. Wiele ciepłych słów zgarniają również klimat, a także oprawa graficzna i muzyka (skomponowana przez Inona Zura).

Dwutorowa opowieść pozwala tutaj nie tylko przyjrzeć się dalszym losom Kate Walker, a też poznać 17-letnią Danę Roze. I to chyba dobry moment aby wspomnieć, że można liczyć na pełną polską wersję językową. Koch Media zaangażowało do współpracy Beatę Wyrąbkiewicz (wcieliła się w Kate) oraz Elżbietę Gertner (została polskim głosem Dany).

Planujecie zagrać? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o plusach (i nielicznych, drobniejszych mankamentach), to zapraszamy do naszej recenzji Syberia: The World Before.

Źródło: Microids, metacritic