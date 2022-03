Gry z serii Worms kojarzy chyba każdy gracz, ale pewnie znajdą się tacy, którzy nie mają ich (a przynajmniej wszystkich) w swoich kolekcjach. Jej okazja to naprawić.

Gry z serii Worms w promocji na GOG

W sklepie GOG tzw. Błyskawiczne okazje skupiają się aktualnie właśnie na najbardziej rozpoznawalnym cyklu studia Team17. W niższych cenach oferowane są trzy gry. Jakie? Worms: Armageddon z 1999 roku, Worms World Party Remastered z 2015 roku oraz Worms W.M.D z 2016 roku.

Zdecydowano się zatem na dość duży rozrzut, ale jednocześnie na te propozycje, które zbierały bardzo dobre noty. Co istotne, rabaty są naprawdę duże, cen około 10 złotych trudno nie określać mianem kuszących. A przecież Wormsy mają to do siebie, że starzeją się z wielką klasą i nawet najstarsze z tego grona Worms: Armageddon może nadal dobrze bawić, szczególnie jeśli zagramy w towarzystwie.

Worms: Armageddon z rabatem 80% za 10,79 złotych

Worms World Party Remastered z rabatem 85% za 8,09 złotych

Worms W.M.D z rabatem 80% za 17,09 złotych

A tak swoją drogą, którą część serii uważacie za najlepszą? Omawiana promocja, chociaż wedle nazwy błyskawiczna, trwa jeszcze ponad 24 godziny.

GOG ma też inne gry w niższych cenach

A skoro już zajrzeliśmy do sklepu GOG to odnotujemy, że aktualnie można spotkać tam również inne oferty specjalne. Jest chociażby Oferta weekendowa, w ramach której można zgarnąć sporo innych tytułów z rabatami sięgającymi 85%. Poniżej kilka wybranych.

Children of Morta taniej o 65%, za 27,99 złotych

Lords of the Fallen Game of the Year Edition taniej o 85%, za 14,99 złotych

The Surge 2 taniej o 75%, za 22,49 złotych

The Surge 1 & 2 - Dual Pack taniej o 70%, za 36,00 złotych

Warhammer: Chaosbane taniej o 75%, za 26,99 złotych

Źródło: GOG