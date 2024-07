Fortnite wraca na iPhone’a. Epic Games ujawniło swoje plany

To już oficjalne - Fortnite na iOS powoli staje się faktem. Gracze czekają na to od 4 lat.

Przypomnijmy, że w 2020 roku studio Epic Games zaszyło w grze Fortnite na iOS i Androida własny system mikropłatności, co było sprzeczne z ówczesnymi regulaminami Apple’a i Google’a. Bijący rekordy popularności tytuł został tym samym usunięty ze sklepów App Store oraz Google Play.

O ile użytkownicy Androida mogli skorzystać z oferty innych sklepów lub po prostu pobrać plik instalacyjny ze strony wydawcy, o tyle w przypadku iPhone’a dystrybucja została zablokowana niemal całkowicie. Niemal, bo Fortnite’a można uruchomić w chmurze, choć tego typu aplikacje Apple również długo starał się blokować.

Jak wiemy, na początku 2024 roku Unia Europejska zmusiła Apple’a do otwarcia swojej platformy na alternatywne źródła aplikacji, co utorowało Fortnite’owi drogę do powrotu. Epic Games zamierza z tej drogi skorzystać.

Fortnite na iOS. Gra trafi do AltStore’a

Epic Games otwarcie ogłosiło, że jego gry mobilne - w tym Fortnite - pojawią się w ofercie AltStore’a, czyli pierwszego alternatywnego sklepu z aplikacjami na iOS. Choć na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie.

Studio wyraziło także chęć do nawiązania współpracy z innymi sklepami, które "służą uczciwie wszystkim deweloperom". Firma zapowiada, że wkrótce ogłosi rozszerzenie oferty o przynajmniej dwa inne sklepy.

Gigant nie rezygnuje z planów uruchomienia własnego sklepu Epic Games Store na iOS i Androida, mimo że Apple próbował jego powstanie zablokować. Niestety żadne konkretne terminy póki co nie padły.

Oczywiście wszystkie te zmiany dotyczą wyłącznie rynku europejskiego. Apple otworzył swoją platformę tylko tam, gdzie wymusiły to unijne przepisy.

Przy okazji Fortnite wylatuje ze sklepu Galaxy Store

Użytkownicy smartfonów i tabletów Samsunga mogli dotychczas pobrać Fortnite’a i inne gry Epic Games ze sklepu Galaxy Store, ale studio postanowiło opuścić tę platformę.

Powód? Ma to być znak protestu wobec niedawnego utrudnienia instalacji z alternatywnych źródeł (nowe smartfony Samsunga mają domyślnie zablokowany tzw. sideloading) oraz domniemanych rozmów z Google’em na temat ograniczenia konkurencji na rynku dystrybucji aplikacji na Androida.

Mimo ograniczonej dystrubucji, serwis Business of Apps szacuje, że w 2023 roku Fortnite miał 650 mln zarejestrowanych graczy i 126 mln aktywnych graczy miesięcznie.