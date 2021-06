Forza Horizon 5 ma wystartować we wrześniu 2021 i tym razem wirtualne przejażdżki samochodowe przeniosą się z Wysp Brytyjskich do Meksyku. Od takich spekulacji puchną rozmowy graczy jak Internet długi i szeroki. Ile w tym faktów, a ile numerologii?

Od Reddit, przez Twitch po Discord fani wyścigów samochodowych udowadniają, że nowa premiera jest im potrzebna jak woda na pustyni. Od kilku tygodni sytuacja jest coraz bardziej napięta, a pomysły coraz bardziej fantastyczne. Otwarty świat okazuje się dużo bardziej fascynujący, niż wyścigi na torze proponowane przez Forza Motorsport.

Fani Forza Horizon magicznie zapominają, że Playground Games pracuje nad serią Fable, a Forza Motorsport 8 trafiła już do testów. Wiele znaków na niebie, ziemi i w Internecie mówi, że to Forza Horizon 5 wystartuje jako pierwsza. Zbliżający się termin targów E3 2021 tylko podgrzewa atmosferę. Choć zabraknie na nich wielu znaczących wydawców, to Microsoft zapowiedział swoją obecność. A przecież obiecywał nowe premiery na lato tego roku. Czy jest szansa, aby jedną z nich była Forza Horizon 5?

Co numerologia ma do Forza Horizon 5?

Wariactwo numerologiczne w kwestii serii Forza wywodzi się z tradycji, która została zaburzona w 2019 roku. Zabrakło wtedy premiery Forza Motorsport 8. Od 2005 roku nie zdarzyło się, żeby rok nieparzysty był pozbawiony nowej wersji gry. W 2020 roku było tylko gorzej: nie pojawił się także odpowiednik torowych wyścigów z otwartym światem, czyli Forza Horizon 5. Od praktycznie trzech lat jedyne, czym fanów gatunku uraczył Microsoft, to blamaż w postaci Forza Street 2019.

Z kalendarza wynika, że 2021 rok to termin, w którym świat powinien ujrzeć Forza Motorsport 8, a nie Forza Horizon 5. Bardziej zaawansowani wróżbici sugerują jednak, że Microsoft i deweloperzy obydwu tytułów przestali się kalendarzem przejmować. Znaków na ziemi, niebie oraz w Internecie należy wypatrywać w bardziej finezyjny sposób.

Co Hot Wheels mówią o premierze Forza Horizo 5?

Należy zwrócić uwagę na samochodziki Hot Wheels oraz ich podprogowy przekaz upubliczniony na Instagramie. Na pierwszy rzut oka widać, że nowa odsłona znanych i lubianych resoraków jest symboliczna dla graczy Forza Horizon.

Nieświadomi powagi sytuacji powinni dobrze się zastanowić, na co patrzą. Znaków jest 5, bo dotyczą Forza Horizon 5:

Informacja musi być pewna. W końcu znalazła się w Internecie. Nie ważne, że na bardzo rzetelnym portalu społecznościowym o nazwie Instagram. Nawet lepiej, że profil, który to upublicznił jest wizytówką bloga o Hot Wheels, niezwiązanym z producentem zabawek. Przeciek i plotka zawsze jest pewniejsza, niż kłamstwa wielkich korporacji. Resoraki Hot Wheels nie mają oznaczenia serii. To jednoznacznie wzkazuje, że zabawki pochodzą z tego wydania Forza Horion, której świat jeszcze nie widział. Przedstawione resoraki to drugi i trzeci z PIĘCIU (5). Nie ważne, że modele Hot Wheels oferowane są w seriach do skompletowania i często jest ich właśnie 5. Hot Wheels zostały zaprezentowane na kartonikach z grafiką pustyni. Meksykańskiej, jak nic. Nie ważne, że równie dobrze może być to Dubaj, pustynia Kalahari, a nawet pustynia Błędowska. Myli się każdy, kto dostrzega na zdjęciach Australię z Forza Horizon 3. Całości znaków dopełnia wrzesień 2021, w którym Hot Wheels mają pojawić się w sprzedaży. KAŻDA kolejna Forza Horizon miała premierę WE WRZEŚNIU.

W ten sposób łączą kropki zaawansowani numerolodzy. Premiera Forza Horizon 5 musi być we wrześniu 2021, bo szystkie znaki jednoznacznie na to wskazują. Wystarczy dobrze je zinterpretować.

Co Jeff Grubb wie o Forza Horizon 5?

W prawidłowym odczytywaniu tajemnych symboli pomaga od wielu miesięcy Jeff Grubb. Jest on redaktorem VentureBeat i w świecie gamingowych plotek bywa poczytywany za proroka. Rzeczywiście, w przeszłości kilka jego opinii okazało się trafnych i w kwestii Forza Horizon 5 człowiek ten sieje prawdziwy ferment. Jeszcze w 2020 roku zdarzyło mu się zasugerować, że prace na Forza Motorsport przedłużą się i Playground Games może wystartować z premierą szybciej, niż Turn 10 Studios.

Myślę, że następną część gry Forza Horizon moglibyśmy dostać jako pierwszą i mogłoby się to stać w przyszłym roku. Więc tak, myślę, że (…) Playground może być gotowe ruszyć jako pierwsze.

Jeff Grubb

Meksykańskie plenery dla Forza Horizo 5 to nie do końca pomysł Jeffa Grubb’a. Ale jeśli ktoś puścił farbę, to on. Zaczęło się od wymiany tweetów:

Komentując swoje rewelacje o Meksyku w Iron Lord Podcast Jeff Grubb potwierdził tylko, że opublikowana na Reddit mapa Japonii z Forza Horizon 5 jest nieprawdziwa. O Meksyku wypowiedział się co najmniej enigmatycznie.

Dlaczego Forza Horizon 5 wzbudza tyle emocji?

Przede wszystkim Forza Horizon 4 jest już z graczami od wielu miesięcy. Niektórzy mogą mieć dosyć lewostronnego ruchu samochodowego i łaknąć nowości. Na dodatek seria Forza to jedyna duża nadzieja dla miłośników gatunku w roku 2021 i to niezależnie od ich preferencji sprzętowych. Spodziewane premiery Need for Speed i Gran Turismo zostały oficjalnie przełożone. Wystartują w nowej odsłonie najwcześniej w 2022 roku.

Dużo namieszał Jeff Grubb, ktory twierdził w zeszłym roku, że prace nad Forza Horizon 5 są bardziej zaawansowane oraz że Forza Motosport 8 ma jakieś problemy. Choć może on dysponować nieoficjalnymi informacjami, to aktualnie o serii Forza lubi wypowiadać się w tonie żartu.

Całej bańki niedomówień mogą nie przekłuć także targi E3 2021. Obecność Microsoftu wcale nie przesądza o tym, że dowiemy się czegoś nowego na temat Forza Horizon 5. Aktualnie trwają testy Forza Motorsport 8 i premiera Forza Horizon 5 wyskoczyłaby niczym królik z kapelusza. Pytanie, czy stan gry pozwala na to, żeby gracze nie dostali bubla.

Źródło: Twitter, YouTube, IG, Reddit, Playground Games, Turn 10 Studios oraz krańce Internetu