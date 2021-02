Usługę xCloud, która pozwala na strumieniowanie gier z konsoli, czy PC na telefony lub tablety poznaliśmy już jakiś czas temu. Jest ona stale rozwijana, więc pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce stanie się ona dostępna dla każdego.

Tymczasem okazuje się, że zespół Microsoft testuje aplikację Xbox Game Streaming. Ma ona pracować na Windowsie, zatem wizja grania na komputerze w tytuły przeznaczone tylko na konsole Xbox staje się rzeczywistością. Sprawdźcie, jak prezentuje się ona na krótkim filmie:

scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO