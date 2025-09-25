Gry

Nadjeżdża Forza Horizon 6. Na Xbox, PC i PlayStation

Dobra wiadomość dla fanów serii Forza Horizon: podczas Tokyo Game Show 2025 zapowiedziano nową odsłonę – Forza Horizon 6.

Forza Horizon to kultowa gra wyścigowa, ceniona za otwarty świat, piękną grafikę i bogatą kolekcję samochodów. Gracze mogą eksplorować malownicze krajobrazy, brać udział w wyścigach i wyzwaniach oraz rywalizować z innymi w trybie multiplayer.

Forza Horizon 6 – zapowiedź na Tokyo Game Show 2025 

Podczas Tokyo Game Show 2025 zapowiedziano Forza Horizon 6. Co prawda na pierwszym trailerze nie można zobaczyć zbyt wiele, ale uwagę zwraca fotorealistyczna grafika – to znak rozpoznawczy serii. Czy finalna wersja dorówna temu poziomowi? Przekonamy się przy kolejnych zwiastunach i premierze.

Na Xbox, PC... i PlayStation 

Forza Horizon 6 ukaże się w 2026 roku na konsole Xbox Series X|S oraz PC. Warto dodać, że gra od pierwszego dnia będzie dostępna w Xbox Game Pass. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej odsłony (warto bowiem przypomnieć, że Forza Horizon 5 niedawno trafiła też na PlayStation), Forza Horizon 6 trafi także na PlayStation 5. Playground Games i Turn 10 Studios zapowiedziały wydanie gry na konsoli Sony po premierze na platformach Microsoftu.

