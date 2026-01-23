Forza Horizon 6 nadjeżdża. Tak wygląda rozgrywka

Forza Horizon 6 oficjalnie zapowiedziana. Kultowa seria wraca po długim oczekiwaniu, zabierając graczy do Japonii z największą mapą w historii cyklu, ogromnym Tokio, setkami aut i premierą zaplanowaną na maj 2026 roku.

Podczas pierwszego w tym roku Xbox Developer Direct firma Microsoft w końcu odsłoniła karty i zaprezentowała Forza Horizon 6 – kolejną odsłonę kultowej serii gier wyścigowych, na którą wielu graczy czekało od dawna. Twórcy z Playground Games pokazali pierwsze fragmenty rozgrywki oraz ujawnili oficjalną datę premiery, potwierdzając, że nowa Forza celuje naprawdę wysoko.

Japonia nowym sercem Horizon

Tym razem Forza Horizon przenosi akcję do Japonii – kraju słynącego zarówno z bogatej kultury motoryzacyjnej, jak i niezwykle zróżnicowanych krajobrazów. Deweloperzy zapowiadają, że będzie to największa mapa w historii serii, łącząca nowoczesne metropolie z tradycyjnymi wioskami, krętymi górskimi przełęczami i widowiskowymi trasami. Jedno jest pewne – o efektowne drogi i spektakularne widoki nie trzeba się martwić.

Największe wrażenie robi jednak Tokio. To największy obszar miejski, jaki kiedykolwiek pojawił się w Forza Horizon. Miasto ma być aż pięć razy większe niż wcześniejsze lokacje urbanistyczne i zostało podzielone na unikalne dzielnice, z własnym klimatem i charakterem.

Nowy system progresji i masa atrakcji

W dniu premiery Forza Horizon 6 zaoferuje ponad 550 samochodów – od klasycznych modeli po nowoczesne maszyny, w tym Toyota GR GT, która trafiła na okładkę gry. Playground Games zapowiada lepsze zbalansowanie klas, ulepszone brzmienie silników, nowe body kity, Forza Aero oraz możliwość malowania szyb. Ciekawostką jest także bardziej realistyczne oddziaływanie otoczenia na pojazdy, w tym kosmetyczne zużycie opon.

Gracze rozpoczną swoją przygodę jako turyści, którzy stopniowo będą piąć się po szczeblach kariery. Awans zapewnią wyścigi coraz szybszymi autami, zdobywanie nowych opasek oraz udział w widowiskowych wydarzeniach – od klasycznych pokazów Horizon po zupełnie nowe trasy typu Rush, pełne przeszkód i adrenaliny. Najlepsi odblokują dostęp do Legend Island, oferującej ekskluzywne zawody, trasy i lokacje.

Nowością są także w pełni personalizowane garaże, dostępne w każdym domu gracza, oraz The Estate – ogromna górska dolina, w której można zbudować i udekorować własną posiadłość, odwiedzaną później przez znajomych.

Społeczność i nocne wyścigi

Forza Horizon 6 mocno stawia na aspekt społecznościowy. Gracze będą mogli brać udział w otwartych zlotach samochodowych, kupować auta widziane u innych, pobierać ich ustawienia i malowania oraz wspólnie eksplorować świat. Nowością są także nocne Touge Battles na górskich przełęczach oraz Horizon Time Attack Circuits, dostępne bez ekranów ładowania.

Premiera już w maju

Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja 2026 r. na konsole Xbox Series X/S oraz PC (również w Game Passie). Gra w przedsprzedaży została wyceniona na 299 zł. Co istotne, trafi ona także na konsolę PlayStation 5, jednak tutaj trzeba będzie na nią poczekać trochę dłużej.

Koniecznie zobaczcie trailer z rozgrywki nagrany w silniku gry, który najlepiej oddaje skalę i klimat Forza Horizon 6.