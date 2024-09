Soczewki fotochromowe przez lata nie miały w Polsce – mówiąc delikatnie – dobrej opinii. Nie tylko w czasach słusznie minionych straszył nimi pewien generał, ale też odznaczały się sporą ilością mankamentów.

Nowoczesne rozwiązania sprawiają jednak, że fotochromy w wielkim stylu wracają do łask.

W teorii soczewki fotochromowe mają wszystko, by podbić serca okularników. Warto podkreślić, że ten rodzaj szkieł pojawił się na rynku już prawie pół wieku temu. Technologia samodzielnego ściemniania i rozjaśniania pod wpływem intensywności światła sprawia, że mogą one spełniać nie tylko funkcję standardowych okularów korekcyjnych, ale też przeciwsłonecznych. Odchodzi nam zatem kłopot z ciągłym zmienianiem okularów w zależności od tego, czy jesteśmy w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, korzystania z przeciwsłonecznych nakładek, czy używania soczewek kontaktowych.

W Polsce prawdziwy boom na soczewki fotochromowe mogliśmy obserwować w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Na pewno wiele osób doskonale pamięta rodzinne uroczystości z tamtych czasów, gdy któryś z uczestników jeszcze długo po wejściu do mieszkania miał na nosie okulary z charakterystycznymi ciemnymi szkłami.

Ówczesna technologia soczewek fotochromowych nie była doskonała i powodowała, że okulary przyciemniały się na nieestetyczny brązowo-zielony odcień, a ich reakcja na zmianę oświetlenia była mocno opóźniona. Nie trzeba wspominać, że nie dodawało to ich posiadaczom szczególnego uroku.



źródło: materiał partnera

Najlepsze fotochromy na rynku

Dziś z pełnym przekonaniem można ogłosić, że fotochromy wracają na salony, a wszystko za sprawą innowacyjnych soczewek Transitions® GEN S™ stworzonych przez Transitions Optical, firmę z blisko 35-letnim doświadczeniem w branży. To rezultat pięciu lat prac badawczo-rozwojowych obejmujących testy na ponad 100 tys. soczewek.

Soczewki GEN S™ wykorzystują najnowsze osiągnięcia w technologii fotochromowej, błyskawicznie reagując na zmianę światła. Jak to działa? Otóż przyciemnienie szkieł na zewnątrz, pod wpływem promieniowania UV, trwa zaledwie 25 sekund, a rozjaśnienie w pomieszczeniu krócej niż 2 minuty, co gwarantuje niezwykle płynne przejście. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez zewnętrzną agencję w USA – aż 88 proc. użytkowników soczewek GEN S™ przyznało, że zmiany w zabarwieniu były dla nich niemal niezauważalne.

Soczewki wykorzystują zaawansowaną technologię symbiotyczną. Co to oznacza? Ich konstrukcja naśladuje naturalny ekosystem, a starannie dobrane barwniki i struktura zapewniają maksymalne właściwości użytkowe, w tym szybszą reakcję na światło, lepszą jakość widzenia i bardziej intensywne kolory. To obecnie najlepsze tego typu rozwiązanie na rynku.

Ochrona oczu i stylowy design

Nowe soczewki są nie tylko praktyczne, ale też znakomicie zabezpieczają oczy. Transitions® GEN S™ zapewniają 100-procentową ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Dodatkowo filtrują do 85 proc. niebiesko-fioletowego światła na zewnątrz i do 32 proc. emitowanego przez komputery czy smartfony w pomieszczeniach. Soczewki minimalizują zmęczenie oczu u osób, które spędzają wiele godzin przez ekranem.

Transitions® GEN S™ skutecznie obalają jeszcze jeden mit krążący o fotochromach, a mianowicie niemodny wygląd. Te soczewki wyróżniają się stylem i nowoczesnym designem. Dostępne są w aż 8 kolorach: bursztynowym, szarozielonym, szarym, brązowym, zielonym, granatowym, fioletowym i – najnowszym – rubinowym. Co ważne, kolor każdej soczewki zachowuje swój odcień na wszystkich etapach zabarwienia. Warto też podkreślić, że GEN S™ można sparować z dowolną oprawą okularów, zapewniając użytkownikowi znakomity dodatek do każdej stylizacji.

Soczewki Transitions® GEN S™ można znaleźć w sieci salonów Vision Express. Więcej informacji na stronie na www.visionexpress.pl.



źródło: materiał partnera

Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku po złożeniu ich z oprawą. Podmiot prowadzący reklamę: Vision Express SP sp. z o.o. Producent przedstawionych soczewek korekcyjnych: Essilor International.