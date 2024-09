Fotowoltaika w Niemczech. Trend, który nabiera tempa

Niemcy zdecydowanie stawiają na fotowoltaikę balkonową. Od dłuższego czasu poszczególne miasta zachęcają mieszkańców do inwestycji w panele fotowoltaiczne montowane na balkonach. Te niewielkie instalacje plug-in mogą pomóc obniżyć rachunki za prąd.

Instalacje fotowoltaiczne typu plug-in cieszą się w Niemczech dużą popularnością. Jest ich tam już więcej niż 500 tys. Jak podaje serwis euronews.com, duża część z nich to instalacje, które montowane są na balkonach. Powszechność tego rozwiązania pozwala na płynne przeprowadzenie transformacji energetycznej w kraju.

- Postrzegamy je jako podzbiór fotowoltaiki dachowej, ale także coś innego – mówi redakcji Euronews Green Jan Osenberg, doradca w stowarzyszeniu SolarPower Europe. – Zasadniczo widzimy je jako trend wykorzystania wszelkiej możliwej sztucznej infrastruktury do generowania energii elektrycznej – dodaje.

Fotowoltaika balkonowa pozwala na efektywne wykorzystanie już istniejącej przestrzeni. Te niewielkie instalacje słoneczne nie pokryją w całości zapotrzebowania na energię danego gospodarstwa, ale będą cechować się wysokim poziomem autokonsupmpcji.

Typowa instalacja balkonowa generuje do 10 proc. tego, co oferują instalacje dachowe. Z tego względu instalacje balkonowe w Niemczech odpowiadają za ok. 200 MW mocy w porównaniu z 16 GW fotowoltaiki zainstalowanej na dachach budynków mieszkalnych.

Fotowoltaika na balkonie – zrób to sam

Zaletą fotowoltaiki plug-in jest prosty montaż. Gotowy zestaw można zamówić, a do jego instalacji nie są potrzebni fachowi monterzy ani elektryk. Wystarczy podłączyć standardowy przewód do gniazdka i tyle.

- Głównym powodem sukcesu fotowoltaicznych systemów balkonowych jest to, że pozwalają one na korzystanie z energii słonecznej ludziom, którzy wcześniej takiej możliwości nie mieli – mówi rzecznik Meyer Burger, niemieckiego producenta urządzeń fotowoltaicznych.

- Większość ludzi nie ma domu lub nie może zainstalować fotowoltaiki dachowej z powodu ochrony zabytków, zacienienia lub innych warunków konstrukcyjnych dachu. Dla nich panele na balkonie mogą być atrakcyjne – dodaje.