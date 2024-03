"Fotowoltaika znów nie działała. Pierwsza taka sytuacja w historii"

Polskie Sieci Elektroenergetyczne znów musiały wyłączyć instalacje fotowoltaiczne. Było to zdarzenie na swój sposób wyjątkowe – pierwszy raz musiało dojść do redukcji generacji źródeł fotowoltaicznych w dzień roboczy.

Wyłączenia elektrowni OZE nie są w Polsce nowością. Do tej pory zdarzało się, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzały redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych. Do tej pory sytuacje takie miały miejsce jednak w weekendy lub w dni świąteczne. W marcu doszło do pierwszego wyłączenia fotowoltaiki w dniu roboczym.

W marcu doszło już dwukrotnie do wyłączania instalacji fotowoltaicznych. Pierwsze takie zdarzenie w tym roku miało miejsce w niedzielę 3 marca. Ze względu na nadpodaż generacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym generacja była ograniczona w godzinach 12:00-15:00. Tydzień później wyłączenia były znacznie większe. 10 marca 2024 r. PSE ograniczyły generację energii ze źródeł fotowoltaicznych w godzinach 7:00-16:00.

Fotowoltaika nie działa

Z komunikatu Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że pierwsze ograniczenie fotowoltaiki w dniu roboczym miało miejsce 26 marca 2024 r. Wówczas doszło do wysokości redukcji generacji źródeł fotowoltaicznych w godzinach 11:00 – 14:00, w wysokościach 1201 MW w godz. 11:00 – 12:00, 1877 MW w godz. 12:00 – 13:00 i 1711 MW w godz. 13:00 – 14:00.

Problemy sieci – nasze koszty

Do wyłączeń elektrowni słonecznych dochodzi ze względu na fakt, że w naszym systemie mamy za dużo energii, a nie ma możliwości wyłączania konwencjonalnych elektrowni węglowych. Z perspektywy społeczeństwa nie jest to sytuacja korzystna – nie wykorzystujemy czystej energii, która mogłaby zostać wyprodukowana bez ponoszenia dodatkowych kosztów paliwa.

Co więcej, właściciele wyłączanych elektrowni słonecznych mają prawo oczekiwać rekompensat za wprowadzone ograniczenia. Wysokości zwracanych kosztów nie są określone, lecz właściciele wyłączanych farm fotowoltaicznych mają prawo wnioskować o odzyskanie kosztów w wysokości utraconych przychodów z tytułu zarządzonej redukcji generacji.