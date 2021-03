O Quantum Error po raz pierwszy usłyszeliśmy niemal równo rok temu. Wreszcie pojawiła się okazja do nieco bliższego zapoznania się z rozgrywką, jaką szykuje studio TeamKill Media.

Fragmenty rozgrywki z Quantum Error

Quantum Error to jedna z pierwszych gier, jakie zostały zapowiedziane na konsolę PlayStation 5. Zapewne między innymi, a być może przede wszystkim, z tego powodu wzbudziła większe zainteresowanie. Do tej pory twórcy ograniczali się jednak głównie do suchych informacji, ewentualnie wzbogacali je krótkimi zwiastunami wprowadzającymi w klimat i fabułę, ale niemówiącymi za wiele o samej rozgrywce.

Zmieniło się to na Future Games Show, Quantum Error był jednym z bohaterów tego pokazu. Co zobaczyliśmy? Wreszcie gameplay. Nie sposób jednak nie zauważyć mieszanych ocen i opinii na jego temat. Nie wszystkim pokazane fragmenty rozgrywki przypadły do gustu, część graczy jest nieco zawiedziona oprawą całości, ocenia też grę jako połączenie innych bardziej znanych produkcji. W głównej mierze wymieniane są serie Dead Space i DOOM. Tyle, że nie ostatni DOOM Eternal, ale DOOM 3.

Kiedy można będzie zagrać w Quantum Error?

Chociaż początkowo sugerowano, że Quantum Error może być jedną z gier startowych nowej konsoli Sony, ostatecznie tak się nie stało. I niewiele jest znaków sugerujących, że premiera jest już blisko. Nic na jej temat nie wspomniano.

Rozwiano za to wątpliwości związane z tym, jaki sprzęt pozwoli poznać Quantum Error. Wspomniane PlayStation 5 ostatecznie nie będzie jedyną platformą docelową gry. Trafi ona również na PlayStation 4, a także na Xbox Series X i Xbox Series S.

