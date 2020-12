Friz poprowadzi kurs Youtube. Ten serwis z dnia na dzień staje się bardziej popularny. Nic więc dziwnego, że duża część osób poważnie myśli nad tym, aby rozpocząć swoją przygodę z tym serwisem. Powstaję jednak pytanie – jak zacząć?

Kim jest Friz

Karol "Friz" Wiśniewski – osoba, którą z pewnością zna większość ludzi w Polsce. Według magazynu "Forbes" jest to najbardziej wpływowy Youtuber w Polsce. Popularny Friz słynie z codziennego dodawania filmów na serwisie Youtube. Jego kanał subskrybuje ponad 4 mln osób, a na Instagramie obserwuje go ponad 2,5 mln ludzi. Są to niewyobrażalne liczby, o których osiągnięciu marzy każdy, kto zaczyna swoją przygodę z nagrywaniem filmów. Jednak jak to w każdej dziedzinie bywa, początki bywają często niesamowicie trudne. Tak samo jest w przypadku popularnego serwisu, jednak tym razem nie jesteście sami, bowiem "pomocną dłoń" wyciąga do Was wcześniej wspomniany Friz.

Friz udostępnia kurs w formie wideo, w którym pokaże, jak zarabiać z Youtube'a

Dostęp do kursu uczestnicy otrzymają 23 grudnia 2020 roku. W ramach kursu zapoznacie się z m.in. działaniem algorytmów, kwestiami finansowymi oraz tym jaki sprzęt dobrać, aby nagrywać wysokiej jakości filmy. Kurs pokaże również różne podejścia do kariery na Youtube.

Dla kogo przeznaczony jest kurs Friza? Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie kursu, jest on przeznaczony głównie dla: Osób, które marzą o tym, by zostać YouTuberem

Osób, które chcą robić to, co kochają i zarabiać na tym

Osób, które mają już kanał na YouTube i chcą wejść na wyższy poziom

Agencji/Firm, które chcą poznać tajniki YouTube, których nie zna 99% użytkowników Internetu

Rodziców dzieci, którzy marzą, aby zostać YouTuberem

Rodziców i nauczycieli, którzy chcą zrozumieć „o co chodzi z tym Youtubem?

Ile kosztuje kurs Zostań numerem 1 na Youtube?

Do tej pory wszystko zapowiadała się całkiem nieźle, bowiem z samego kursu otrzymujemy sporą dawkę wiedzy i to nie od byle kogo. Otóż niestety przechodzimy teraz do części, która zdecydowanie sprawi, że większość po prostu zrezygnuje z zakupu. Cena kursu wynosi bowiem, aż 999 zł. W przedsprzedaży kurs był dostępny w cenie 250 zł, jednak w momencie pisania tej wiadomości, jest on już niedostępny.

