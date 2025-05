Xiaomi dołącza do prestiżowego grona. Mają własny procesor, jak Apple i Samsung

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć pierwszy własny procesor. Xiaomi dołączyło tym samym do elitarnego grona.

Większość producentów urządzeń mobilnych wykorzystuje w nich podzespoły innych marek. Za największych wytwórców procesorów należy uznać obecnie firmy Qualcomm i MediaTek. Kilka marek samodzielnie produkuje natomiast CPU do swoich smartfonów i tabletów. Do takich gigantów, jak Apple, Samsung i Google, właśnie dołączyło chińskie Xiaomi.

XRING O1 - pierwszy autorski procesor mobilny Xiaomi

Premiera najnowszego procesora odbyła się 16 maja 2025 r. Chińska firma dołącza tym samym do elitarnego grona. Założyciel i CEO Xiaomi - Lei Jun - w emocjonujących słowach opowiedział o procesorze XRING O1. Opisał przy tym 10 lat ciężkiej pracy, które miały na celu rozwój autorskiej technologii.

Choć XRING O1 to pierwszy mobilny procesor Xiaomi, jest nowoczesnym chipsetem. Firma wyprodukowała go w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Do stworzenia go wykorzystano doświadczenie zdobyte między innymi przy projektach takich jak Surge S1, P1 i G1.

Co wiemy o procesorze Xiaomi XRING O1?

Zdaniem Digital Chat Station wydajność mobilnego procesora Xiaomi XRING O1 przekracza oczekiwania. Dorównuje pod względem szybkości pracy najlepszym układom na rynku, takim jak Qualcomm Snapdragon 8 Elite lub MediaTek 9400+.

Na pełną specyfikację procesora musimy jeszcze poczekać. Nie wiadomo też jeszcze, do jakich modeli telefonów Xiaomi trafi XRING O1. Możemy natomiast przewidywać, że nowy układ trafi do najmocniejszych smartfonów tego producenta.