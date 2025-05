Modny gadżet czy nietrafiony pomysł? Apple zrobi to jeszcze gorzej od Samsunga

Smartfony są dziś wydajne, ładne, mają duże ekrany i świetne aparaty. Producenci postanowili więc odchudzić swoje flagowe modele. Ma to jednak pewne negatywne konsekwencje.

Od miesięcy zapowiadano wprowadzenie na rynek supercienkich smartfonów dwóch największych koncernów. Smukła i stylowa obudowa wymaga jednak pójścia na pewne kompromisy. Najnowszy Samsung Galaxy S25 Edge ma spory problem z baterią. Wygląda natomiast na to, że w przypadku iPhone 17 Air może być jeszcze gorzej.

Jak daleko można się posunąć, by zyskać 1 mm na grubości?

Niedawno na rynek trafił Samsung Galaxy S25 Edge. Trzeba przyznać, że smukła obudowa (5,8 mm) robi wrażenie. Koreańczycy musieli natomiast zrezygnować z aparatu ze zbliżeniem optycznym. Kolejny minus to mniejsza, niż choćby w Galaxy S25+ (ten sam rozmiar ekranu) bateria. W najnowszym Galaxy S25 Edge ogniwo ma 3900 mAh pojemności.

Pierwsze testy pokazały, że to stanowczo za mało. Recenzenci twierdzą, że zachowanie baterii do wieczora jest trudne. Nie dotyczy to “intensywnego użytkowania”, a zwykłego korzystania ze smartfona. Trochę rozmów, przeglądanie internetu, kilka krótkich filmów na YouTube, czy użycie nawigacji samochodowej sprawiają, że bateria “znika w oczach”.

iPhone 17 Air z absurdalnie małą baterią?

Nadchodzący iPhone 17 Air nie doczekał się jeszcze premiery lub oficjalnej zapowiedzi. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się jednak o nim całkiem sporo. Nowy model ma być jeszcze smuklejszy, niż konkurent z logo Samsunga. Mowa o grubości 5,5 mm. Warto zaznaczyć, że obaj producenci podają grubość plecków urządzenia, nie biorąc pod uwagę znacznie odstającej wyspy z aparatem.

Nowy iPhone 17 Air ma dostać zaledwie jeden obiektyw z tyłu. Bateria rzekomo ma mieć natomiast pojemność zaledwie 2800 mAh.

Apple iPhone 17 Air powinien dostać ekran OLED 6,6” z odświeżaniem 120 Hz. Będzie pracował pod kontrolą nowego procesora Apple A19. Czy układ okaże się na tyle energooszczędny, aby w parze z małą baterią zapewnić działanie dłuższe, niż Galaxy S25 Edge? Czas pokaże.