Szukasz smartwatcha dla kobiety na prezent, a może odpowiedniego modelu dla siebie? Damskie smartwatche mogą, choć wcale nie muszą różnić się od modeli uznawanych za męskie – zwykle są nieco mniejsze i tworzone w delikatniejszych kolorach, ale nie jest to reguła.

Materiał sponsorowany przez Zestawienie.pl

W poniższym artykule znajdziesz propozycje czterech funkcjonalnych, eleganckich i wygodnych smartwatchy. Zainspiruj się i wybierz idealny dla siebie!

Apple Watch Series 9 – idealny wybór dla właścicielki iPhona

Zestawienie otwiera propozycja od marki Apple, która pojawiła się na pierwszym miejscu również w pełnym rankingu najlepszych damskich smartwatchy na stronie Zestawienie.pl. To urządzenie sprawnie współpracuje z najnowszymi systemami iOS, dlatego jest to propozycja przeznaczona dla właścicielek iPhonów.

Charakterystyczny, schludny i minimalistyczny design modeli Apple Watch pozostaje niezmienny w nowym modelu, a możliwości personalizacji pozwalają dostosować wygląd zegarka do własnego stylu. Warty uwagi jest także ogrom funkcji dodatkowych, w tym nie tylko możliwość odbioru wszystkich powiadomień ze smartfona, ale także monitorowanie cyklu menstruacyjnego czy temperatury ciała, pełna wodoodporność, GPS, alarm w przypadku wykrycia wypadku czy śledzenie faz snu.

Huawei Watch GT 3 kompatybilny z każdym systemem

Poprzednia propozycja jest przeznaczona dla właścicielek telefonów konkretnej marki, więc czas na coś bardziej uniwersalnego. Huawei Watch GT 3 to model kompatybilny nie tylko z systemem iOS i Android, ale także HarmonyOS obecnym w nowych telefonach Huawei.

Smartwatch od Huawei ma klasyczny, okrągły ekran, a jego zakrzywione szkło i wymienne eleganckie bransoletki sprawiają, że prezentuje się wyjątkowo elegancko. Posiada on nie tylko funkcje asystenta zdrowa, monitorowania snu, cyklu menstruacyjnego albo przypomnienia o przyjęciu leków, ale także wiele trybów sportowych ułatwiających planowanie i kontrolę treningów. Co więcej, model ten wyróżnia się pojemną baterią, która według producenta po pełnym naładowaniu jest w stanie zapewnić nieprzerwaną pracę urządzenia przez nawet 2 tygodnie.

Garmin Venu 2S – funkcjonalny model z wydajną baterią

Smartwatch Garmin Venu 2S to elegancki model z okrągłą tarczą i silikonowym paskiem. Wodoszczelność pozwala nie zdejmować go nie tylko przed wzięciem prysznica, ale nawet i kąpielą w basenie. Przy tym został wyposażony w naprawdę wydajną baterię, która po naładowaniu pozwala korzystać z zegarka przez pełny tydzień, a często nawet jeszcze dłużej.

Garmin Venu 2S odbiera powiadomienia ze smartfona, pozwala odpisać na wiadomości i kontrolować odtwarzaną muzykę. Może działać jako asystent zdrowia – kontrolować fazy snu, tętno i oddech. Może być również używany jako zegarek sportowy, ponieważ posiada liczne programy treningowe w różnych dyscyplinach, i to nawet ze wskazówkami odnośnie prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

Garett Women Naomi Pro – elegancja i wysoka jakość w dobrej cenie

Garett Women Naomi Pro to elegancki smartwatch z okrągłym wyświetlaczem i metaliczną bransoletą. Choć znalazł się na ostatnim miejscu tego krótkiego zestawienia, jest to często wybierany model ze względu na trzy ważne zalety: wygląd, który świetnie prezentuje się nawet w wizytowych stylizacjach, mnogość przydatnych funkcji i atrakcyjna cena dopasowana do każdego budżetu.

Smartwatch od marki Garett odbiera powiadomienia, steruje muzyką, kontroluje tętno, nadzoruje jakość snu, a nawet liczy kroki i spalone kalorie. Funkcje sportowe pozwalają na efektywną kontrolę treningów i robionych podczas nich postępów. Zegarek jest wodoszczelny, dzięki czemu można używać go nawet na basenie podczas treningu w wodzie. Jest to model kompatybilny ze smartfonami z systemem Android oraz iOS.

