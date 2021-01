Monitory z certyfikatem Nvidia G-Sync Ultimate miały stanowić topowy segment rynku, który był adresowany do najbardziej wymagających graczy. Nie każdy jednak wie, że producent po cichu zmienił wymagania certyfikatu, więc nie oznacza on już tego co kiedyś.

Zacznijmy jednak od początku. Technologia Nvidia G-Sync jest obecna już od dłuższego czasu – odpowiada ona za synchronizację częstotliwości odświeżania ekranu z obrazem generowanym przez kartę graficzną, dzięki czemu możemy się pozbyć efektu rozrywania i zacinania animacji.

Podział na certyfikaty został wprowadzony dwa lata temu – producent wyszczególnił standardy: G-Sync Compatible, G-Sync i G-Sync Ultimate. Monitory zgodne ze standardem G-Sync Ultimate miały oferować synchronizację obrazu potwierdzoną dodatkowymi testami, a przy tym wyświetlać obraz w technologii HDR. Co ważne, początkowo była mowa o prawdziwym HDR, gdzie jasność ekranu wynosi co najmniej 1000 nitów.

Nvidia zmieniła wymagania certyfikatu G-Sync Ultimate

Niedawno producent po cichu zmienił wymagania certyfikatu – nadal wymagana jest zgodność z HDR, ale już bez sprecyzowanej jasności ekranu.



Porównanie starej (po lewej) i nowej (po prawej) strony opisującej wymagania standardu Nvidia G-Sync

Co to oznacza dla klientów? Teraz certyfikatem G-Sync Ultimate mogą być oznaczone także monitory spełniające standard VESA DisplayHDR 600 (600 nitów) czy VESA DisplayHDR 400 (400 nitów) - teoretycznie potwierdzono tutaj zgodność z technologią HDR, ale nie będzie ona tak dobrej jakości jak przy ekranie osiągającym jasność 1000 nitów.

Lista monitorów spełniających standard G-Sync Ultimate

Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Możemy tylko podejrzewać, że chodziło o zwiększenie sprzedaży – teraz wymagania może spełniać więcej monitorów.

Model Standard HDR Acer CP7271K HDR 1000 Acer X27 HDR 1000 Acer X32 HDR 1400 Acer X34S HDR 400 Acer X35 HDR 1000 AOC AG274QG b.d. AOC AG353UCG HDR 1000 ASUS PG27UQ HDR 1000 ASUS PG32UQX HDR 1400 ASUS PG35VQ HDR 1000 ASUS PG65UQ HDR 1000 Dell AW2721D HDR 600 Dell AW3821DW HDR 600 HP OMEN X Emperium 65 HDR 1000 LG 34GP950G HDR 600 MSI MEG381CQR HDR 600

Warto dodać, że konkurencyjny certyfikat AMD FreeSync Premium Pro dla monitorów HDR też nie określa granicy jasności.

Aktualizacja 20.01.2021 9:00

Serwis Overclock3D opublikował oświadczenie Nvidii w związku z zamieszaniem ze standardem G-Sync Ultimate:

Pod koniec ubiegłego roku zaktualizowaliśmy (wymagania standardu) G-Sync Ultimate o nowe technologie wyświetlania, takie jak OLED i podświetlanie krawędziowe LCD.

Wszystkie wyświetlacze G-Sync Ultimate są wyposażone w zaawansowane procesory Nvidia G-Sync, które zapewniają fantastyczne wrażenia z gry, w tym realistyczny HDR, oszałamiający kontrast, kinowe kolory i rozgrywkę z bardzo niskim opóźnieniem. Podczas gdy oryginalne ekrany G-Sync Ultimate miały 1000 nitów z FALD, najnowsze wyświetlacze, takie jak OLED, zapewniają nieskończony kontrast przy zaledwie 600-700 nitach, a zaawansowane wielostrefowe wyświetlacze podświetleniem krawędziowym oferują niezwykły kontrast z 600-700 nitami. G-Sync Ultimate nigdy nie był definiowany przez określoną liczbę nitów ani nie wymagał certyfikatu VESA DisplayHDR 1000. Zwykłe wyświetlacze G-Sync również korzystają z procesorów Nvidia G-Sync.

Monitor Acer X34S został błędnie wyszczególniony na stronie Nvidii jako zgodny z G-Sync Ultimate - powinien być wymieniony jako G-Sync, co zostało poprawione na stronie.

Wygląda więc na to, że producent dostosował standard G-Sync Ultimate do nowych modeli monitorów. Wbrew początkowym obawom, nie będzie on obejmował modeli obsługującym VESA DisplayHDR 400.

