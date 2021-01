Telewizory LCD klasy premium, przezroczyste wyświetlacze OLED z niewidzialnym systemem audio i monitor, który może być płaski lub zakrzywiony – za jednym naciśnięciem przycisku. To nowości szykowane przez LG na CES 2021.

Ciekawe wyświetlacze OLED od LG na CES 2021

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny CES. Tym razem bez hucznej imprezy w „realu”, ale wciąż z powalającą ilością zapowiedzi. Jednym z tych, których nie mogłoby zabraknąć, jest LG – południowokoreański producent chce wykorzystać targi, aby pochwalić się innowacyjnymi ciekawostkami.

LG pokaże na przykład 55-calowy wyświetlacz OLED, który nie dość że będzie przezroczysty, to jeszcze będzie miał system audio w ekranie (to rozwiązanie wykorzystujące wibracje panelu do tworzenia dźwięku). Od jakiegoś czasu wiemy też, że zaprezentuje nowe telewizory LCD klasy premium – z rodziny QNED. To jednak jeszcze wciąż nie wszystko…

Jedną z najlepiej zapowiadających się nowinek jest 48-calowy monitor dla graczy. Cecha charakterystyczna? Ekran, który będzie mógł pozostawać płaski albo zakrzywiać się (do 1000 mm), aby zapewnić jeszcze wyższy poziom immersji podczas rozgrywki.

Co więcej, będzie to panel typu OLED, kompatybilny z technologią VRR, umożliwiającą dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania w zakresie od 40 do 120 Hz. Ciekawostką może być fakt, że to urządzenie również wykorzysta wspomnianą wcześniej technologię systemu audio w ekranie.

Źródło: LG

