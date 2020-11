Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się sprzedaż monitora Samsung Odyssey G5. Czym będzie kusił potencjalnych nabywców?

Samsung Odyssey G5 z zakrzywieniem 1000R

Samsung nie jest być może pierwszym skojarzeniem jeśli chodzi o sprzęt dla graczy, ale nie jest tajemnicą, że ma go w swojej ofercie. W ostatnim czasie sporo mówi się o jego zakrzywionych monitorach z serii Odyssey. Mieliśmy nawet okazję testować model Odyssey G9 i zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie. Kosztuje sporo co może niektórych zniechęcać, ale właśnie w tym momencie na scenę wkracza Odyssey G5.

To co tutaj najważniejsze to fakt, iż Odyssey G5 przynosi te same atuty co droższe modele Odyssey G7 i Odyssey G9, czyli zakrzywienie 1000R odpowiadające krzywiźnie ludzkiego oka oraz szybki czas reakcji 1ms. Design wydaje się za to bardziej stonowany, głównie przez minimalistyczną czarną obudowę oraz ekranem z cienkimi ramkami.

Odyssey G5 został przygotowany przy tym w dwóch wariantach - 27 cali i 32 cale. Najważniejsze punkty specyfikacji obejmują tutaj również rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, proporcje 16:9, jasność 250 cd/㎡ oraz częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz.

Nie zabrakło również obsługi HDR10, technologii AMD FreeSync Premium, a także funkcji redukujących zmęczenie oczu (Eye Saver i Flicker Free) oraz trybu Eco Saving Plus zwiększającego efektywność energetyczną monitora.

Sprzedaż Samsung Odyssey G5 ruszy lada dzień

Sprzedaż omawianego monitora ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Zainteresowani Odyssey G5 zapłacą za niego mniej niż za modele Odyssey G7 i Odyssey G9. Producent nie ujawnił ile konkretnie, ale Odyssey G5 27 cali pojawił się już na stronie Media Expert z ceną 1499 złotych.

Źródło: Samsung

