Nowa seria monitorów LG Ultra została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach – propozycje koreańskiego producenta zainteresują zarówno graczy, jak i artystów i profesjonalistów.

Początek roku nie może się obyć bez targów Consumer Electronics Show. Na tegorocznym pokazie pojawiła się firma LG ze swoimi nowościami – oprócz nowych telewizorów LG OLED i koncepcyjnego smartfona LG Rollable, producent pochwalił się także nowymi monitorami z linii LG Ultra.

Gamingowe monitory LG UltraGear

Z myślą o graczach przygotowano modele LG UltraGear 27GP950, 32GP850 i 34GP950G - konstrukcje zostały wyposażone w matryce Nano IPS o czasie reakcji 1 ms. Oprócz dobrej płynności, możemy liczyć także na bardzo dobre odwzorowanie kolorów (98% pokrycia przestrzeni DCI-P3).

UltraGear 27GP950 to 27-calowy model z matrycą 4K UHD o odświeżaniu 144 Hz (z możliwością podkręcenia do 160 Hz). Konstrukcja wykorzystuje interfejs HDMI 2.1 i wspiera standard VRR (Variable Refresh Rate), dzięki czemu optymalizuje odświeżanie w stosunku do płynności wyświetlanej animacji. Dodatkowym atutem jest zgodność ze standardem VESA DisplayHDR 600.

UltraGear 32GP850 to następca ubiegłorocznego modelu UltraGear 27GL850 - tym razem mamy do czynienia z 31,5-calowym panelem QHD o odświeżaniu 165 Hz (z możliwością przetaktowania do 180 Hz). Gracze docenią zgodność ze standardem Nvidia G-Sync (G-Sync Compatible) i obsługę HDR (też jako VESA DisplayHDR 600).

Monitor LG 34GP950G został wyróżniony nagrodą 2021 CES Innovation Award. Producent zastosował tutaj 34-calową matrycę UltraWide QHD o odświeżaniu 144 Hz (z możliwością przetaktowania do 180 Hz). Co więcej, monitor jest zgodny ze standardem G-Sync Ultimate, więc oferuje możliwie najlepszą płynność animacji i zgodność z HDR10.

LG UltraWide 40WP95C – 40-calowy model do wielozadaniowej pracy

Koreański producent pochwalił się także modelem UltraWide 40WP95C, który szczególnie zainteresuje twórców treści - konstrukcja wykorzystuje 40-calową matrycę Neno IPS o rozdzielczości 5K2K UltraWide (5120 x 2160 px). Duża przestrzeń robocza pozwala więc na otwarcie kilku okien aplikacji i wykonywanie większej liczby zadań, a tym samym zwiększenie produktywność.

Z monitora będą zadowoleni również projektanci, graficy i montażyści - zastosowany panel cechuje się też świetnym odwzorowaniem kolorów (98% pokrycia przestrzeni barwowej DCI-P3 i 135% pokrycie przestrzeni sRGB) i jest zgodny ze standardem HDR10.

LG UltraWide 40WP95C został wyposażony w ergonomiczną podstawę, która daje możliwość regulacji pochylenia i wysokości ekranu, a także obrócenia go do pozycji pionowej. Producent zastosował także port Thunderbolt 4 umożliwiający przesyłanie obrazu i ładowanie za pomocą jednego przewodu.

LG UltraFine 32EP950 – monitor OLED dla profesjonalistów

Na koniec prawdziwa perełka – 31,5-calowy model LG UltraFine 32EP950, w którym zastosowano 10-bitową matrycę OLED 4K. Monitor powinien zainteresować profesjonalistów z branży kreatywnej, takich jak artyści tworzący materiały graficzne i wideo oraz realizatorzy pracujący w studiach filmowych i studiach animacji.

Producent chwali się, że zapewnia UltraFine 32EP950 znakomitą wiernością odwzorowania kolorów (99% przestrzeni DCI-P3 i Adobe RGB). W razie potrzeby można jednak posłużyć się dodatkowym oprogramowaniem LG Calibration Studio - rozwiązanie firmy LG do kalibracji sprzętowej pozwala użytkownikom na bezpośrednie regulowanie barw w celu zapewnienia najwyższej precyzji odwzorowania i spójności kolorów.

Oprócz świetnych parametrów, monitor wyposażono w bogaty zestaw portów: dwa wejście DisplayPort, jedno HDMI, trzy USB oraz USB typ C z możliwością zasilania 90 W.

Model LG UltraGear

27GP950 LG UltraGear

32GP850 LG UltraGear

34GP950G LG UltraWide

40WP95C LG UltraFine

32EP950 Przekątna 27 cali 31,5 cala 34 cale 40 cali 31,5 cala Matryca Nano IPS Nano IPS Nano IPS Nano IPS OLED Rozdzielczość QHD (2560 x 1440) 4K UHD (3840 x 2160) UltraWide QHD (3440 x 1440) 5K2K UltraWide (5120 x 2160) 4K UHD (3840 x 2160) Odświeżanie 165 Hz (180 Hz) 144 Hz (160 Hz) 144 Hz (180 Hz) 72 Hz 60 Hz Czas reakcji 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms HDR VESA DisplayHDR 600 VESA DisplayHDR 600 HDR10 HDR10 VESA DisplayHDR 400 Pokrycie barw 98% DCI-P3 98% DCI-P3 98% DCI-P3 98% DCI-P3 99% DCI-P3 Dodatkowe funkcje Nvidia G-Sync Compatible, AMD FreeSync Nvidia G-Sync Compatible, AMD FreeSync, VRR Nvidia G-Sync Ultimate AMD FreeSync, Thunderbolt 4 USB typ C PD

Tegoroczne targi CES odbywają się w wirtualnej formie - jeżeli jesteście zainteresowani nowościami LG, możecie je zobaczyć na wirtualnym stoisku producenta

Źródło: LG

Zobacz więcej o monitorach: