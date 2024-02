Gadu-Gadu wprowadza nową funkcjonalność, czyli serwis ogłoszeniowy. Dzięki niemu, użytkownicy będą mogli sprzedawać i kupować różne przedmioty bezpośrednio poprzez platformę GG.

Jak zachęcić użytkowników do korzystania z Gadu-Gadu? Twórcy mają kreatywne pomysły, np. GG jak Instagram staje się faktem, ale to nie wszystko. Fintecom, firma będąca właścicielem komunikatora GG, uruchomiła teraz serwis ogłoszeniowy skierowany do społeczności Gadu-Gadu. Wyróżnikiem nowo powstałego serwisu jest możliwość dodawania nieograniczonej liczby ogłoszeń przez użytkowników GG Premium.

"Pokaż mi swoje towary"

Teraz, dzięki nowemu serwisowi, GG może również pomóc w znalezieniu kupca na różne przedmioty, takie jak książki, samochód czy mieszkanie. Użytkownicy serwisu mogą publikować i przeglądać ogłoszenia podzielone na kilkanaście popularnych kategorii.

Czy otrzymałeś prezent, który nie trafił w twoje gusta? Masz niepotrzebne ubrania, które chciałbyś sprzedać? A może chcesz sprzedać mieszkanie? Teraz wszystko to będzie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem GG.

Serwis ogłoszeniowy GG - co trzeba wiedzieć?

Treści serwisu, w tym ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich. Dzięki temu link do ogłoszenia GG może być publikowany w dowolnym miejscu w internecie. Aby móc publikować ogłoszenia, należy zalogować się do serwisu swoim numerem GG posiadającym aktywny status Użytkownika GG Premium (9,90 zł miesięcznie). Jest to płatna wersja komunikatora, która wspiera utrzymanie i rozwój polskiej aplikacji.

Użytkownik GG Premium może publikować w ramach abonamentu nieograniczoną liczbę ogłoszeń. Dodatkowo, korzystając z GG Premium, użytkownik zyskuje takie korzyści jak brak reklam, dłuższe okresy przechowywania plików i zdjęć w komunikatorze GG, brak limitów na wiadomości do nieznajomych oraz dostęp do pomocnego chata AI AmiGGo.

Ambitne plany

Firma Fintecom pracuje nad dalszym rozwojem serwisu "Ogłoszenia GG". Docelowo, ogłoszenia mogą trafić bezpośrednio do komunikatora i zyskać dodatkowe funkcje, które pozwolą na jeszcze bardziej zintegrowane dodawanie i przeglądanie treści ogłoszeń z aplikacją. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie szybkiej płatności pomiędzy numerami GG.

Serwis "Ogłoszenia GG" jest podzielony na kategorie, co ułatwia przeglądanie ogłoszeń. Maksymalny czas emisji jednego ogłoszenia to 60 dni, ale w każdej chwili można go przedłużyć. W opisie każdego ogłoszenia można dodać wideo, 10 zdjęć, a dzięki opcji "Ulubione" można obserwować wybrane ogłoszenia. Wygodną formą kontaktu pomiędzy sprzedającym a kupującym może być numer GG.

Co dalej?

To nie wszystko, bowiem obecnie trwają już testy wirtualnego portfela GGwallet. Pomysł na tę funkcjonalność pochodzi od właściciela – firmy Fintecom, operatora znanego wcześniej pod marką England.pl oferującego przelewy międzynarodowe i posiadającego status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Równolegle, spółka wprowadza także wersję GGapp, komunikator dedykowany pracy zespołowej.

Komunikator GG dostępny jest w dwóch wersjach - bezpłatnej i płatnej. Można z niego korzystać na komputerze, smartfonie i przeglądarce internetowej.

Źródło: Gadu-Gadu