Jak zachęcić użytkowników do korzystania z komunikatora GG? Twórcy próbują coraz nowszych sposobów. Niedawno pojawiła się nowa funkcja, która ma naśladować… Instagrama.

GG (Gadu Gadu) to kultowy komunikator, który niegdyś cieszył się ogromną popularnością w Polsce. Popularne Gadu Gadu lata świetności ma już dawno za sobą, a Polacy wolą korzystać z innych darmowych komunikatorów internetowych.

Twórcy nie zamierzają się poddawać i wprowadzają nowe pomysły. Chodzi o to, by komunikator był bardziej przyjazny i przydatny na co dzień. Pisaliśmy m.in. o bocie AmiGGo czy tagach zainteresowań. Niedawno w aplikacji pojawiła się nowa funkcja.

GGaleria naśladuje Instagram

Chodzi o galerię… a właściwie GGalerię. Funkcja pozwala dodawać zdjęcia, z którymi można się dzielić ze znajomymi. Galeria pozwala chwalić się pasjami, zobrazować siebie, a może swoją twórczość. Firmy mogą tutaj prezentować swoją ofertę i produkty.

W nowej wersji wprowadzono nowy interfejs, dodano funkcję łatwego przesuwania zdjęć, a do tego wprowadzono skrót do galerii na górze Profilu Użytkownika.

Twórcy komunikatora chwalą się, że GGaleria to coś więcej, bo funkcja pozwala łatwo udostępnić zdjęcie drugiej osobie - wystarczy skopiować link do zdjęcia i go przesłać. Fotkę wrzuconą z poziomu smartfona będzie można obejrzeć np. na przeglądarce w laptopie.

GGaleria? Lepsza funkcjonalność za opłatą

GGaleria ma jednak pewne ograniczenia. Darmowa wersja komunikatora GG pozwala dodać do galerii tylko 4 zdjęcia. Po opłaceniu abonamentu GG Premium, użytkownik otrzymuje miejsce na 200 zdjęć (a przy okazji też brak reklam i inne funkcje).

Korzystacie z komunikatora GG? Myślicie, że dodanie GGalerii zachęci użytkowników? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Blog GG