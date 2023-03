Wiosna już się rozpoczęła, więc warto pomyśleć o rzeczach, które przydadzą nam się na działce lub kampingu. Sklep Geekbuying przygotował właśnie atrakcyjną promocję na przedmioty, które umilą każdy urlop.

Jeśli interesuje was aktywny wypoczynek, możecie skorzystać z ciekawej oferty rowerów elektrycznych. Mogą być one ciekawą alternatywą dla tradycyjnych jednośladów. Jakiś czas temu sprawdziliśmy i opisywaliśmy na naszych łamach rowery elektryczne Eleglide. Pojazdy świetnie sprawdziły się w swojej roli, a teraz można kupić je w jeszcze niższych cenach.

Na stronie sklepu Geekbuying ruszyła właśnie marcowa wyprzedaż, obejmująca wiele kategorii produktów. Rowery Eleglide można obecnie kupić w cenach niższych nawet o 340 zł. W ramach akcji przygotowano też limitowane kupony rabatowe - wpisując odpowiedni kod otrzymamy dodatkowo kilkuprocentową zniżkę. Promocja na rowery elektryczne dotyczy m.in. modeli Eleglide T1 STEP-THRU (4299 zł) oraz Eleglide M1 Plus (3699 zł).

Dla panujących aktywny wypoczynek przygotowano również zniżki na hulajnogi elektryczne. Od teraz modele Kugoo S1 oraz KuKirin G2 MAX można nabyć odpowiednio za 999 zł (obniżka o 300 zł) i 3799 zł (taniej o 881 zł). Pierwsza z nich pozwala osiągać prędkość do 30 km/h, zaś druga – nawet do 55 km/h.

Dla osób lubiących spędzać aktywnie czas na łonie natury ciekawym gadżetem będą też przenośne stacje ładowania. To idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do sieci elektrycznej. Marcowa oferta Geekbuying objęła również te produkty. Szczególnie ciekawie wypada tu zwłaszcza model Bluetti Poweroak EB70 o pojemności 716 Wh. Teraz można go nabyć za 2499 zł, co stanowi obniżkę o 900 zł. Dla bardziej wymagających przygotowano promocję na generator solarny FOSSiBOT F2400 o pojemności aż 2048Wh. Teraz można go kupić o 1300 zł mniej (cena w promocji to 5699 zł).

Przeglądając listę marcowych promocji w Geekbuying, znajdziemy również produkty, które zapewnią czystość w naszych kamperach i domkach letniskowych, pozwalając nam w pełni cieszyć się urlopem. W tej roli idealnie sprawdzi się robot sprzątający Roborock S8, który jest m.in. wyposażony w funkcję zapobiegającą plątaniu się włosów i sierści zwierząt domowych. Ulepszona moc ssania na poziomie 6000Pa sprawia, że usuwane są nawet najmniejsze cząsteczki. Opisywany model jest już dostępny w przedsprzedaży za 3299 zł. Wart uwagi jest także robot Proscenic X1 przeceniony z 1599 zł na 1499 zł.

Zakup akcesoriów i gadżetów na działkę wiąże się często z niemałym wydatkiem. Warto jednak dodać, że sklep Geekbuying umożliwia rozłożenie płatności na raty za pomocą płatności przez Przelewy24. Wysyłka opisywanych produktów jest darmowa na terenie Polski.

