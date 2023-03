Sezon wypoczynkowy zbliża się coraz większymi krokami, więc warto pomyśleć nad nowymi gadżetami. Sklep Geekbuying przygotował ciekawą promocję na solarne stacje zasilania Bluetti.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Geekbuying.

Stacje zasilania Bluetti to ciekawa propozycja dla aktywnych osób, które podróżują w miejsca bez dostępu do elektryczności. Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować model Bluetti Poweroak EB70 z panelami solarnymi SP200.

Promocja na stacje ładowania i panele słoneczne Bluetti

Jeśli interesują Was takie rozwiązania, warto przyjrzeć się nowej promocji Geekbuying na stacje ładowania i panele słoneczne Bluetti. Teraz można je kupić w niższej cenie - rabaty sięgają tutaj nawet 2900 złotych.

W promocji można kupić następujące modele stacji ładowania:

Do tego można dokupić panele słoneczne:

Kupujący dodatkowo mają możliwość wykorzystania kuponu zniżkowego o wartości 120 zł, 220 zł lub 400 zł (kwota jest zależna od wartości zamówienia). Liczba kuponów jest ograniczona, ale każdy z nich może być użyty dwukrotnie, a kody na kuponach są aktualizowane codziennie o północy. Ponadto po rejestracji w sklepie otrzymujemy kupon zniżkowy 4% ważny na cały asortyment.

Szczególnie ciekawie wygląda właśnie testowany przez nas model Bluetti Poweroak EB70. To przenośna stacja o pojemności 716 Wh, która pozwoli podłączyć urządzenia o mocy poniżej 1000 W. W środku zainstalowano wydajną baterię LifePro4, a na obudowie wyprowadzono dwa porty USB, dwa USB Power Delivery 100W, dwa gniazda AC 230V/60Hz, a nawet stację do ładowania bezprzewodowego. Standardowa cena wynosi 3399 zł, ale w promocji można go kupić za 2599 zł.

Dla bardziej wymagających przygotowano model Bluetti Poweroak AC200P, który poradzi sobie z urządzeniami o mocy do 2000 W. Stacja korzysta z wytrzymałych baterii LifePro4 o pojemności 2000 Wh, a na obudowie znalazły się cztery porty USB, jeden USB typ C PD 60W, sześć gniazd AC 230V/60Hz i dwa miejsca do bezprzewodowego ładowania urządzeń. Ponadto przewidziano dotykowy ekran, na którym można monitorować parametry urządzenia. Cena modelu Bluetti Poweroak AC200P została obniżona z 8999 zł do 6099 zł.

Warto dodać, że sklep Geekbuying pozwala na zakupy w systemie ratalnym (maksymalnie rozłożonym na 24 raty za pomocą płatności przez Przelewy24).

Źródło: Geekbuying

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Geekbuying.