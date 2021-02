Galax GeForce RTX 3090 Hall of Fame to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują topowego sprzętu i są w stanie za niego odpowiednio zapłacić. Co w nim takiego wyjątkowego?

GeForce RTX 3090 to absolutnie najwydajniejsza karta graficzna do grania. Na rynku można znaleźć całą gamę niereferencyjnych wersji akceleratora, ale model Galax HOF to propozycja dla klientów nieuznających kompromisów.

Galax GeForce RTX 3090 HOF – na ten model czekali entuzjaści

Galax GeForce RTX 3090 HOF (Hall of Fame) bazuje na autorskim projekcie płytki drukowanej, który został zaprojektowany typowo pod kątem ekstremalnego podkręcania.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Ampere GA102 z 10 496 jednostkami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Głównym atutem jest mocna sekcja zasilania – mamy tutaj do czynienia z 26-fazowym VRM (14+8+4), a energię doprowadzają trzy 8-pinowe złącza PCIe PEG. Możemy być pewni, że karcie nie zabranie energii.



Na karcie zamontowano przełącznik BIOSów - do dyspozycji oddano tryb cichy (S) i wydajny (P)

Wersje GeForce RTX 3090 HOF i GeForce RTX 3090 HOF Premium pracują z taktowaniem podniesionym do 1800 MHz, a GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition został przyspieszony aż do 1860 MHz. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kartę jeszcze samodzielnie podkręcić – overclockerzy ustanowili na niej kilka nowych rekordów wydajności:

Nowy rekord wydajności w 3DMark 11 ustanowiony przez overclockera Rauf

Nowy rekord wydajności w 3DMark Port Royal ustanowiony przez overclockera Rauf

Nowy rekord wydajności w benchmarku GPUPI ustanowiony przez overclockera Rauf

GeForce RTX 3090 w wersji Hall of Fame – karta wygląda obłędnie

Do chłodzenia akceleratora wykorzystano potężne chłodzenie, które nie tylko ciekawie wygląda, ale ma również zapewniać optymalne temperatury pracy.

Konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator z komorą parową i sześcioma ciepłowodami o średnicy 8 mm, a całość owiewają trzy wentylatory – po bokach zamontowano modele o średnicy 102 mm, a w środku znalazł się model o średnicy 92 mm (wszystkie oferują pasywny tryb działania).

Chłodzenie schowano pod białą obudową, a na rewersie laminatu zamontowano metalowy backplate (element wspomaga odprowadzanie ciepła). Kartę rzecz jasna przyozdobiono podświetleniem RGB LED. Całość prezentuje się po prostu obłędnie.

Warto zaznaczyć, że to też jedna z największych konstrukcji na rynku – karta zajmuje trzy sloty i ma prawie 34 cm długości. W zestawie dodawany jest wspornik HOF Support Stick, który ma zapobiegać wyginaniu konstrukcji.

W modelach Petnium oraz Limited Edition oprócz tego znajduje się jeszcze moduł HOF Panel III, który pozwala monitorować parametry akceleratora (zastosowano tutaj 4,3-calowy ekran LCD). Element można przyczepić do karty lub podpiąć za pomocą złącza USB.

Model Galax GeForce RTX 3090 HOF Galax GeForce RTX 3090 HOF Premium Galax GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition Układ graficzny Nvidia Ampere GA102 (10 496 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 496 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 496 SP) Taktowanie 1800 MHz 1800 MHz 1860 MHz Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 500 MHz 19 500 MHz Chłodzenie autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) autorskie (3-slotowe) Dodatki wspornik HOF Support Stick

rękawiczki HOF Gloves wspornik HOF Support Stick

rękawiczki HOF Gloves

panel HOF Panel III wspornik HOF Support Stick

rękawiczki HOF Gloves

panel HOF Panel III

Szczegóły na temat dostępności kart GeForce RTX 3090 HOF nie zostały ujawnione (wiemy tylko tyle, że Limited Edition będzie dostępny w limitowanej ilości). Możemy być pewni, że będzie to jedna z najdroższych tego typu konstrukcji na rynku. Na naszym rynku model najprawdopodobniej będzie nieosiągalny.

Źródło: Galax, HWBot

Zobacz więcej o kartach graficznych: