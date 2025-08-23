Polscy inżynierowie przeprowadzili eksperyment. Odpalili grę Doom w kosmosie

Okazuje się, że grę Doom można uruchomić nawet w kosmosie. Gliwiccy inżynierowie odpalili kultowy tytuł z 1993 r. na satelicie Intuition-1, korzystając z jednostki przetwarzania danych Leopard.

Intuition-1 to polski satelita obserwacyjny stworzony przez gliwicką firmę KP Labs. Konstrukcja została wyniesiona na orbitę 11 listopada 2023 r. w ramach misji Falcon 9 firmy SpaceX.

Satelita Intuition-1

Satelita każdego dnia wykonuje około 15 okrążeń, a przez 647 dni zdążył już obiec naszą planetę prawie 10 tysięcy razy. Dzięki temu regularnie przesyła zdjęcia z różnych zakątków świata – od tropikalnych lasów po umiarkowane rejony Europy.

W ostatnich miesiącach uchwycił m.in. wybrzeża Meksyku, zabudowę Pekinu i Miami, pustynie Arizony, tropikalne obszary Mjanmy, malowniczy stan Goiás w Brazylii czy zielone tereny Rarangi w Nowej Zelandii. Nie zabrakło też polskiego akcentu – na jednym ze zdjęć widać ośnieżoną Lubawę.

Najważniejszym elementem misji jest komputer pokładowy Leopard, stworzony przez KP Labs. Dzięki niemu satelita może analizować zebrane dane jeszcze w kosmosie, zanim trafią one na Ziemię. Takie rozwiązanie sprawia, że trzeba przesyłać znacznie mniej informacji, a użytkownicy szybciej dostają gotowe i praktyczne wyniki.

Doom uruchomiony na satelicie

12 sierpnia 2025 r. inżynierowie KP Labs uruchomili na pokładzie satelity klasyczną grę Doom z 1993 r. Wykorzystali do tego zmodyfikowaną wersję otwartego kodu gry, wcześniej przetestowaną na specjalnym stanowisku naziemnym.

Choć całość miała formę ciekawostki, eksperyment pokazał coś ważnego – komputer Leopard potrafi wykonywać różne, nawet skomplikowane zadania obliczeniowe w kosmosie. To dowód na elastyczność systemu i jego gotowość do obsługi wielu różnych scenariuszy misji.

Wcześniej kultową grę udało się uruchomić np. na kosiarce, garnku z Lidla, a nawet na drukarce.