Dobra zmiana w darmowym YouTube. Bez płacenia dostaniemy przydatną funkcję

Przydatna funkcja z YouTube Premium trafia do darmowej wersji aplikacji. Póki co skorzystają jedynie wybrani, ale ja już nie mogę się doczekać.

Ostatnio informowaliśmy o wprowadzeniu na polski rynek tańszej subskrypcji YouTube Premium Lite. Teraz docierają do nas jeszcze lepsze wiadomości. Funkcja, dla której nierzadko kupowaliśmy płatny plan, trafia do darmowej wersji aplikacji YouTube.

YouTube z filmami w trybie offline, także w darmowej wersji

Zmiana dotyczy opcji pobierania filmów z YouTube do pamięci aplikacji. Dzięki temu można je odtwarzać w trybie offline (bez internetu). Dotychczas ta możliwość, przydatna np. w podróży, była zarezerwowana dla płatnych planów YouTube. Teraz Google zmienia politykę, a oglądanie offline będzie dostępne dla wszystkich, choć z pewnymi ograniczeniami.

Funkcja póki co dostępna jest wyłącznie u niektórych użytkowników (grupa testowa). Ma pewne ograniczenia. Możemy pobrać filmy w niższej jakości (144p lub 360p). Aby oglądać w trybie offline film w jakości 720p (HD) lub 1080p (Full HD) musimy mieć wykupioną usługę YouTube Premium. Liczba pobranych do pamięci materiałów będzie też limitowana, choć póki co nie znamy konkretnej liczby. Niestety, nie będzie możliwości pobierania teledysków i muzyki.

Co dostajemy w YouTube Premium?

Ceny subskrypcji w Polsce to obecnie:

plan indywidualny Premium - 29,99 zł/mies. plan Lite - 17,99 zł/mies. (usuwa część reklam, ale bez dodatkowych funkcji jak pobieranie czy odtwarzanie w tle)

“Pełny” tryb Premium jest oczywiście najbardziej funkcjonalny. Przydatną opcją jest możliwość odtwarzania filmów i muzyki w tle - na zablokowanym ekranie. Opcję można więc wykorzystać np. jadąc na rowerze lub podczas uprawiania sportu. Nie zobaczymy też żadnych reklam, a jakość wideo może być wyższa.

Zrzuty ekranu pochodzą z: Dude_Who_Does_Things