Musk szukał wsparcia. Namawiał Zuckerberga do przejęcia OpenAI

Elon Musk próbował w lutym 2025 zaangażować Marka Zuckerberga w niemal 100-miliardową ofertę przejęcia OpenAI. Według The Financial Times, informacje te pochodzą z dokumentów sądowych, które ujawniają, że Musk kontaktował się z szefem Meta w sprawie finansowania oferty na kwotę 97,4 mld dol.

Współpraca ta byłaby rzadkim i niespodziewanym przykładem sojuszu pomiędzy miliarderami, którzy w 2023 roku ustalili, że zmierzą się ze sobą w "walce w klatce". Ostatecznie, do "starcia" nie doszło, gdyż Zuckerberg wyraził zdenerwowanie odkładaniem spotkania przez Muska i ostatecznie z niego zrezygnował.

Niezrealizowana współpraca

Pomimo rozmów, ani Zuckerberg, ani Meta nie podpisali listu intencyjnego, co oznacza, że potencjalna współpraca nie doszła do skutku. Meta i OpenAI odmówili komentarza w sprawie sytuacji. Musk nie odpowiedział na prośbę The Financial Time o zabranie głosu.

W tle tych wydarzeń Musk, Zuckerberg i szef OpenAI, Sam Altman, rywalizują o najlepszych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Każdy z nich stara się przyciągnąć czołowych badaczy, aby rozwijać kolejne generacje modeli AI.

Historia Muska z OpenAI

Musk jest współzałożycielem OpenAI i zainwestował w firmę miliony dolarów, zanim opuścił jej zarząd w 2018 r. W 2023 r. założył własną grupę xAI. W lutym próbował przejąć OpenAI, najpierw próbując wymusić aukcję organizacji non-profit, która ostatecznie kontroluje firmę. Następnie natomiast zaoferował jej natychmiastowy zakup.

Oferta Muska została natychmiast odrzucona przez OpenAI i uznana za chwyt marketingowy. Musk od dawna krytykuje dążenie OpenAI do przekształcenia się w firmę nastawioną na zysk, co według niego jest "sprzeczne z pierwotną misją organizacji", jak podaje The Financial Times. Od czasu wyrażania tej opinii przez Muska OpenAI złagodziło te plany, pozostawiając swojej radzie non-profit kontrolę nad nastawioną na zysk spółką zależną.