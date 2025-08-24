Ciekawostki

Musk szukał wsparcia. Namawiał Zuckerberga do przejęcia OpenAI

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
Dyskutuj z nami

Elon Musk chciał zaangażować Marka Zuckerberga w niemal 100-miliardową ofertę przejęcia OpenAI. Jak podaje The Financial Times, próba ta miała miejsce w lutym 2025, ale nie doszła do skutku.

Elon Musk próbował w lutym 2025 zaangażować Marka Zuckerberga w niemal 100-miliardową ofertę przejęcia OpenAI. Według The Financial Times, informacje te pochodzą z dokumentów sądowych, które ujawniają, że Musk kontaktował się z szefem Meta w sprawie finansowania oferty na kwotę 97,4 mld dol. 

Współpraca ta byłaby rzadkim i niespodziewanym przykładem sojuszu pomiędzy miliarderami, którzy w 2023 roku ustalili, że zmierzą się ze sobą w "walce w klatce". Ostatecznie, do "starcia" nie doszło, gdyż Zuckerberg wyraził zdenerwowanie odkładaniem spotkania przez Muska i ostatecznie z niego zrezygnował.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Niezrealizowana współpraca 

Pomimo rozmów, ani Zuckerberg, ani Meta nie podpisali listu intencyjnego, co oznacza, że potencjalna współpraca nie doszła do skutku. Meta i OpenAI odmówili komentarza w sprawie sytuacji. Musk nie odpowiedział na prośbę The Financial Time o zabranie głosu. 

W tle tych wydarzeń Musk, Zuckerberg i szef OpenAI, Sam Altman, rywalizują o najlepszych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Każdy z nich stara się przyciągnąć czołowych badaczy, aby rozwijać kolejne generacje modeli AI. 

Historia Muska z OpenAI 

Musk jest współzałożycielem OpenAI i zainwestował w firmę miliony dolarów, zanim opuścił jej zarząd w 2018 r. W 2023 r. założył własną grupę xAI. W lutym próbował przejąć OpenAI, najpierw próbując wymusić aukcję organizacji non-profit, która ostatecznie kontroluje firmę. Następnie natomiast zaoferował jej natychmiastowy zakup. 

Oferta Muska została natychmiast odrzucona przez OpenAI i uznana za chwyt marketingowy. Musk od dawna krytykuje dążenie OpenAI do przekształcenia się w firmę nastawioną na zysk, co według niego jest "sprzeczne z pierwotną misją organizacji", jak podaje The Financial Times. Od czasu wyrażania tej opinii przez Muska OpenAI złagodziło te plany, pozostawiając swojej radzie non-profit kontrolę nad nastawioną na zysk spółką zależną.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login