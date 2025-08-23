Rosja wprowadza restrykcje dla smartfonów, tabletów i TV. Już od 1 września

Kontrowersyjna decyzja Kremla. Władze chcą, aby każdy sprzęt mobilny sprzedawany w Rosji miał preinstalowane oprogramowanie. Są podejrzenia o szpiegostwo.

Agencja Reuters donosi, że w Rosji wprowadzane są właśnie zupełnie nowe regulacje. Chodzi o oprogramowanie instalowane na nowych urządzeniach sprzedawanych w Rosji

Rosyjskie władze ingerują w oprogramowanie urządzeń sprzedawanych w tym kraju

Z informacji przekazanych przez agencję Reuters wynika, się, że już od 1 września 2025 r. nowe zasady obejmą wszystkie smartfony i tablety. Na urządzeniach mobilnych sprzedawanych na terenie Rosji musi się znaleźć odpowiednie oprogramowanie. Dotyczy to także nowych smartfonów iPhone i tabletów iPad. Chodzi o preinstalowane aplikacje. Nowi właściciele sprzętu znajdą więc dodatkowe programy w menu, bez konieczności ich pobierania.

Mowa o dwóch aplikacjach mobilnych:

komunikator MAX - stworzony przez państwową spółkę VK, program jest zintegrowany z usługami rządowymi

- stworzony przez państwową spółkę VK, program jest zintegrowany z usługami rządowymi rosyjski sklep z aplikacjami RuStore

Dlaczego rosyjskie władze tego wymagają? Decyzja może nawiązywać do szerszej polityki. Celem Kremla jest zwiększenie kontroli nad internetem. Równocześnie Rosja chce ograniczyć rolę zagranicznych serwisów i usługodawców na terenie kraju. Wystarczy wspomnieć, że niedawno w Rosji ograniczono funkcję połączeń w popularnych komunikatorach Telegram (91 mln użytkowników w Rosji) i WhatsApp (prawie 100 mln użytkowników).

Obecnie aplikacja MAX ma za to jedynie 18 mln pobrań. Budzi spore kontrowersje - są podejrzenia o szpiegowanie użytkowników. Władze temu zaprzeczają, twierdząc przy tym, że rządowa aplikacja MAX zbiera mniej danych od zagranicznej konkurencji.

Nowa aplikacja w smart TV

Kolejną zmianą ma być dodanie preinstalowanej aplikacji do wszystkich telewizorów smart TV sprzedawanych w Rosji. Od 1 stycznia 2026 r. ma się na nich pojawić rządowa aplikacja LIME HD TV. Umożliwia dostęp do państwowych kanałów telewizyjnych.

Źródło: Reuters