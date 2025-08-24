Haier 3D 60 serii 7 - lodówka, która wspiera codzienne obowiązki

Nowy model Haier 3D 60 serii 7 oferuje połączenie zaawansowanego chłodzenia, oszczędności energii i wygodnej obsługi. Jakie funkcje sprawiają, że wyróżnia się w codziennym użytkowaniu?

Technologia w kuchni powinna wspierać codzienne obowiązki, a nie dominować przestrzeń. Lodówka Haier 3D 60 serii 7 została zaprojektowana tak, aby łączyć funkcjonalność, prostotę obsługi i energooszczędność w klasie A. Jej minimalistyczny design uzupełnia zaawansowane rozwiązania chłodnicze.

Podświetlenie, która ułatwia odnalezienie produktów

Jednym z nich jest system oświetlenia Daylight, który dzięki panelowi LED na tylnej ściance zapewnia równomierne doświetlenie całego wnętrza. Neutralne światło eliminuje cienie i ułatwia szybkie odnalezienie produktów, niezależnie od tego, jak pełna jest lodówka.

Odpowiednie chłodzenie

Urządzenie wyposażono także w specjalne strefy do przechowywania żywności. Szuflada My Zone Pro pozwala regulować temperaturę w zakresie 0–5°C, co sprawdza się przy mięsie, rybach czy nabiale. Z kolei Humidity Zone z wysoką wilgotnością dłużej utrzymuje świeżość owoców i warzyw.

Za równomierne chłodzenie odpowiada system Air Surround, który rozprowadza powietrze delikatnymi kanałami, dzięki czemu jedzenie nie wysycha. Funkcję uzupełnia technologia Total No Frost, eliminująca osadzanie się szronu i dbająca o stałą temperaturę także w zamrażarce.

Efektywne działania i energooszczędna praca

Zamiast klasycznych drzwi, zamrażarka ma szuflady Easy Access. Pozwalają one szybciej dotrzeć do potrzebnych produktów i ograniczają ucieczkę zimna, co zmniejsza zużycie energii nawet o 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Model Haier 3D 60 serii 7 osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Dodatkowo posiada moduł Wi-Fi i aplikację hOn, umożliwiające zdalne sterowanie temperaturą i dostęp do powiadomień o stanie urządzenia.

