Lodówki

Haier 3D 60 serii 7 - lodówka, która wspiera codzienne obowiązki

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nowy model Haier 3D 60 serii 7 oferuje połączenie zaawansowanego chłodzenia, oszczędności energii i wygodnej obsługi. Jakie funkcje sprawiają, że wyróżnia się w codziennym użytkowaniu?

Technologia w kuchni powinna wspierać codzienne obowiązki, a nie dominować przestrzeń. Lodówka Haier 3D 60 serii 7 została zaprojektowana tak, aby łączyć funkcjonalność, prostotę obsługi i energooszczędność w klasie A. Jej minimalistyczny design uzupełnia zaawansowane rozwiązania chłodnicze.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Podświetlenie, która ułatwia odnalezienie produktów

Jednym z nich jest system oświetlenia Daylight, który dzięki panelowi LED na tylnej ściance zapewnia równomierne doświetlenie całego wnętrza. Neutralne światło eliminuje cienie i ułatwia szybkie odnalezienie produktów, niezależnie od tego, jak pełna jest lodówka.

Odpowiednie chłodzenie

Urządzenie wyposażono także w specjalne strefy do przechowywania żywności. Szuflada My Zone Pro pozwala regulować temperaturę w zakresie 0–5°C, co sprawdza się przy mięsie, rybach czy nabiale. Z kolei Humidity Zone z wysoką wilgotnością dłużej utrzymuje świeżość owoców i warzyw. 

Za równomierne chłodzenie odpowiada system Air Surround, który rozprowadza powietrze delikatnymi kanałami, dzięki czemu jedzenie nie wysycha. Funkcję uzupełnia technologia Total No Frost, eliminująca osadzanie się szronu i dbająca o stałą temperaturę także w zamrażarce.

Lodówka Haier 3D 60 serii 7

Efektywne działania i energooszczędna praca

Zamiast klasycznych drzwi, zamrażarka ma szuflady Easy Access. Pozwalają one szybciej dotrzeć do potrzebnych produktów i ograniczają ucieczkę zimna, co zmniejsza zużycie energii nawet o 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. 

Model Haier 3D 60 serii 7 osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Dodatkowo posiada moduł Wi-Fi i aplikację hOn, umożliwiające zdalne sterowanie temperaturą i dostęp do powiadomień o stanie urządzenia.

Lodówka Haier 3D 60 serii 7

inf. prasowa

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login