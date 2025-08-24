Spotify chce sięgać po więcej, celując nawet w miliardowe grono odbiorców swoich usług. Planuje dotrzeć do niego poprzez… podwyżki cen – tak, dobrze czytacie. Zmiany wejdą w życie już we wrześniu.

Podwyżka cen Spotify w zamian za nowe usługi i funkcje

Jak informuje dziennik Financial Times, podwyżki cen Spotify są zaledwie kwestią czasu. Wyższy koszt subskrypcji serwis uzasadnia wprowadzaniem nowych usług i funkcji.

O kierunku dalszego rozwoju platformy miał okazję wypowiedzieć się Alex Norström – wiceprezes i dyrektor ds. biznesowych Spotify:

Podwyżki i korekty cen itd. to część naszego arsenału narzędzi biznesowych i będziemy je wdrażać, gdy będzie to miało sens.

Równolegle w ręce użytkowników trafią nowe funkcjonalności, będące uzasadnieniem dla podniesienia kosztów subskrypcji po wielu latach utrzymywania ich na stałym poziomie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dopiero w 2024 serwis odnotował pierwszy w swojej historii, roczny zysk, a jego dotychczasowa, prokonsumencka polityka stałych cen miała za zadanie budowę bazy odbiorców. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba abonentów Spotify wzrosła o 12% – do 276 milionów. Norström ma nadzieję, że z czasem grono to rozszerzy się do okrągłego miliarda:

Czy osiągniemy miliard?... Zdecydowanie uważam, że nie jest to wcale niemożliwe. To z pewnością cel, do którego dążymy

– czytamy.

Kiedy podwyżka cen Spotify? Co z Polską?

Wyższe ceny Spotify zaczną obowiązywać na wybranych rynkach od września tego roku. W strefie euro cena pakietu Individual wzrośnie z 10,99 euro do 11,99 euro miesięcznie.

W naturalny sposób nasuwa się w związku z tym pytanie, czy zmiany obejmą swoim zasięgiem także Polskę. Na ten moment brak jakichkolwiek komunikatów w tym zakresie na lokalnej stronie z cennikiem, co można odczytać jako dobry prognostyk dla słuchaczy nad Wisłą.

