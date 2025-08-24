Aplikacje mobilne

Podwyżka cen Spotify już od września. Co z Polską?

przeczytasz w 1 min.
Aneta Tomczyk | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Spotify chce sięgać po więcej, celując nawet w miliardowe grono odbiorców swoich usług. Planuje dotrzeć do niego poprzez… podwyżki cen – tak, dobrze czytacie. Zmiany wejdą w życie już we wrześniu.

Podwyżka cen Spotify w zamian za nowe usługi i funkcje

Jak informuje dziennik Financial Times, podwyżki cen Spotify są zaledwie kwestią czasu. Wyższy koszt subskrypcji serwis uzasadnia wprowadzaniem nowych usług i funkcji.

O kierunku dalszego rozwoju platformy miał okazję wypowiedzieć się Alex Norström – wiceprezes i dyrektor ds. biznesowych Spotify:

Podwyżki i korekty cen itd. to część naszego arsenału narzędzi biznesowych i będziemy je wdrażać, gdy będzie to miało sens.

Równolegle w ręce użytkowników trafią nowe funkcjonalności, będące uzasadnieniem dla podniesienia kosztów subskrypcji po wielu latach utrzymywania ich na stałym poziomie. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dopiero w 2024 serwis odnotował pierwszy w swojej historii, roczny zysk, a jego dotychczasowa, prokonsumencka polityka stałych cen miała za zadanie budowę bazy odbiorców. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba abonentów Spotify wzrosła o 12% – do 276 milionów. Norström ma nadzieję, że z czasem grono to rozszerzy się do okrągłego miliarda:

Czy osiągniemy miliard?... Zdecydowanie uważam, że nie jest to wcale niemożliwe. To z pewnością cel, do którego dążymy

– czytamy.

Kiedy podwyżka cen Spotify? Co z Polską?

Wyższe ceny Spotify zaczną obowiązywać na wybranych rynkach od września tego roku. W strefie euro cena pakietu Individual wzrośnie z 10,99 euro do 11,99 euro miesięcznie. 

W naturalny sposób nasuwa się w związku z tym pytanie, czy zmiany obejmą swoim zasięgiem także Polskę. Na ten moment brak jakichkolwiek komunikatów w tym zakresie na lokalnej stronie z cennikiem, co można odczytać jako dobry prognostyk dla słuchaczy nad Wisłą. 

Źródło: Financial Times

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login