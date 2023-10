Samsung prezentuje nowe słuchawki Galaxy Buds FE. Sprzęt oferuje ANC i do 8,5 godz. słuchania muzyki na jednym ładowaniu.

Słuchawki douszne Galaxy Buds FE wyposażono w technologię aktywnej redukcji szumów (ANC). Dodatkowo automatyczne kształtowanie wiązki trzech mikrofonów z opartą na sztucznej inteligencji Deep Neutral Network (DNN) oddziela głos od niepożądanych dźwięków tła, co ma skutkować lepszą jakością połączeń.

Bateria i funkcje w Buds FE

Sprzęt wyróżnia się najdłuższym czasem pracy na baterii w całej serii Buds. Jest w stanie zapewnić do 8,5 godziny odtwarzania z wkładkami dousznymi i aż do 30 godzin z etui ładującym. Gdy włączona jest funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), urządzenie wytrzyma do 6 godzin słuchania muzyki, a razem z etui do 21 godzin.

Buds FE wyposażono w funkcję Auto Switch, która pozwala przełączać dźwięk między smartfonem, tabletem, a nawet zegarkiem i telewizorem bez konieczności ręcznej regulacji. Z kolei opcja SmartThings Find pomaga znaleźć zgubione słuchawki i włącza alarm, jeśli zostaną pozostawione w zapomnianym miejscu.

Końcówki i kolory

Do zestawu załączono końcówki douszne w trzech rozmiarach i końcówki skrzydełkowe (dwa rozmiary). Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach: grafitowym i białym.

źródło: materiały prasowe