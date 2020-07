Galaxy Note 20, zgodnie z przypuszczeniami, ujrzy światło dzienne w sierpniu. Nie będzie jednak jedyną nowością, jaką producent pochwali się na konferencji.

Samsung poinformował, iż kolejna konferencja z cyklu Unpacked odbędzie się 5 sierpnia. Tym razem będzie wyglądało to jednak nieco inaczej niż zwykle, oczywiście z powodu pandemii. Klasyczna konferencja przeobrazi się w transmisję online.

Zaproszenie potwierdza, że należy spodziewać się premiery smartfonów z serii Galaxy Note 20. Serii, ponieważ wszystko wskazuje na to, że światło dzienne ujrzą Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra. I trudno mówić o zaskoczeniu po zeszłorocznej premierze Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+, a także z racji faktu, że zdecydowana większość producentów wydaje już przynajmniej dwie (bo niekiedy więcej) wersje topowych modeli.

Power – a new form for a new norm. Unpacked on August 5, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/DtwxXXurNP — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2020

Poza tym zaproszenie pasuje do ostatnich doniesień o nowym kolorze Mystic Bronze. Prawdopodobnie prezentacja będzie jeszcze bardziej owocna, bo spodziewane są też składane smartfony oraz kolejny Galaxy Watch.

Co zaoferują Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra będą różnić się dość znacznie. Przynajmniej w kwestii specyfikacji, chociaż przy ważnym elemencie wspólnym - procesorze Snapdragon 865 Plus / Exynos 992 (w zależności od regionu).

Pierwszy ma oferować płaski ekran 6.42 cala, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, aparat 64 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix + ToF 3D i baterię 4300 mAh. Drugi powinien przynieść 6.87-calowy zakrzywiony ekran, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, aparat 108 Mpix + 13 Mpix + 12 Mpix + ToF 3D i baterię 4500 mAh.

Pod względem stylistyki będzie już podobnie. Jak dokładnie? Tu z wyjaśnieniem śpieszy poniższy materiał wideo, dzięki któremu już teraz można przyjrzeć się Galaxy Note 20 Ultra.

To co najbardziej rzuca się w oczy to bez wątpienia bardzo duża wyspa z obiektywami aparatu. Reszta elementów nie powinna budzić większych emocji, wpisuje się bowiem to, czego można było oczekiwać na podstawie wcześniejszych dokonań producenta w ramach całej rodziny Galaxy Note.

Źródło: Samsung, Jimmy is Promo

