Temat pojawia się nie po raz pierwszy, natomiast do tej pory sugerowały go źródła, do których należało podchodzić ze sporym dystansem. Dziś sytuacja uległa zmianie, bo nad Galaxy S21 pochylił się Roland Quandt. To jeden z najbardziej znanych branżowych informatorów, a zarazem ten, który może pochwalić się wysoką skutecznością - podawane przez niego informacje z reguły się sprawdzają.

Ze sporą pewnością donosi teraz, że smartfony z serii Galaxy S21 będą sprzedawane w bardzo ubogich zestawach. Ma zabraknąć w nich nie tylko słuchawek, ale przede wszystkim ładowarek, które do tej pory były standardowym elementem dodawanym do nowych smartfonów.

Also, no, there are no headphones in the box. No cover either. https://t.co/jSZQHTNpfY