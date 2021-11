Trwający kryzys na rynku półprzewodników może sprawić, że Samsung skoryguje nieco swoją politykę związaną ze stosowanymi procesorami. Dla wielu użytkowników będzie to zmiana na lepsze.

Galaxy S22 z procesorem Qualcomm Snapdragon 898 w Polsce?

Od lat sytuacja wygląda podobnie. Topowe smartfony z serii Galaxy S i Galaxy Note napędzane są procesorami Qualcomm Snapdragon w USA oraz Exynos w innych częściach świata. Teoretycznie kupuje się ten sam produkt, ale w praktyce modele z rynku amerykańskiego okazują się lepsze, co zresztą udowadniano wielokrotnie.

Jest szansa, że taki stan rzeczy ulegnie zmianie. Ale nie z powodu ukłonu producenta w stronę niezadowolonych użytkowników. Pojawiają się informacje, iż kryzys na rynku półprzewodników jest na tyle zauważalny, że Samsung ma problemy z produkcją autorskich procesorów i będzie zmuszony do postawienia na rozwiązania firmy Qualcomm w większym wymiarze. W jak dużym? Niektóre źródła twierdzą, że na kolejnych rynkach. Inne, że globalnie. Oczywiście chodzi tutaj o procesor Qualcomm Snapdragon 898. Oficjalnie nie został on zaprezentowany, ale powinno zmienić się to jeszcze w tym miesiącu.

Kiedy premiera serii Galaxy S22?

Chociaż do tej pory nie mieliśmy do czynienia z lawiną spekulacji na temat nowych topowych smartfonów tego producenta, teraz może się to zmienić. Informacji już przybywa, a to z racji tego, że do premiery wcale nie jest tak daleko.

Tradycyjnie będzie miała ona miejsce na początku nowego roku. Kiedy konkretnie w tym przypadku? Jak podają zazwyczaj dobrze zorientowane w branży źródła, już 8 lutego. Tego samego dnia powinna rozpocząć się przedsprzedaż.

Galaxy S22 będzie miał coś z LG?

Być może w całej serii, a być może w wybranym modelu zanosi się na zauważalną korektę osadzenia głównego aparatu fotograficznego. Rendery sugerują, że możemy dostać efekt dość podobny do tego, jaki widzieliśmy przy LG Velvet. Warto też pamiętać, że w największym modelu Galaxy S22 Ultra ma pojawić się rysik i to z wbudowanym miejscem do jego przechowywania.

Źródło: @jon_prosser