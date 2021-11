Z Flip Pocket Denim to nie wejście koreańskiego producenta w sektor odzieżowy, ale ciekawy pomysł na promowanie jednego z ostatnich smartfonów.

Spodnie z kieszenią idealną na Galaxy Z Flip3

Chociaż smartfony nie narzekają na brak zainteresowania, producenci i tak prześcigają się w reklamach aby przyciągnąć jak najwięcej klientów do swoich propozycji. Z reguły są to próby dość standardowe, czasami z zaczepianiem konkurentów, a niekiedy bardziej nietypowe. Tak jak w przypadku Z Flip Pocket Denim, czyli dżinsów zaprojektowanych pod kątem składanego smartfona Galaxy Z Flip3.

Czym się wyróżniają? Przede wszystkim dodatkową, niewielką kieszenią na udzie, do której idealnie pasować ma właśnie Galaxy Z Flip3. Standardowe przednie kieszenie zostały przeszyte dwoma wyrazistymi literami Z, co też stanowi nawiązanie do omawianego urządzenia. Tylne kieszenie z kolei usunięto. Wedle producenta całość prezentuje się niezwykle stylowo, ale z tym pewnie niektórzy mogliby dyskutować.

Nie jest przy tym tak, że Samsung otwiera dodatkową fabrykę lub dostoswuje którąś z istniejących na potrzeby produkcji spodni. Cała kampania została wymyślona przez Samsung Australia, a do współpracy zaproszono doskonale znanego tam producenta odzieży - Dr Denim.

Z Flip Pocket Denim wyceniono na 1499 dolarów, ale w solidnym zestawie

Skoro mowa o australijskim oddziale producenta, zaskoczeniem nie jest dostępność. Z Flip Pocket Denim można kupić właśnie w Australii, za pośrednictwem sklepu Dr Denim.

Cena spodni przygotowanych w limitowanym nakładzie wynosi 1499 dolarów, co na pierwszy rzut oka zwala z nóg. Na szczęście dotyczy ona odpowiednio zapakowanego zestawu, w którym znalazł się też Galaxy Z Flip3 (128 GB). Kupujący mogą wybrać jeden z czterech kolorów smartfona - lawendowy, zielony, kremowy lub czarny. Spodnie są już oferowane w jednym odcieniu, ale zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Nie przewidziano jednak ich oddzielnej sprzedaży. Szkoda? Co powiecie o takim sposobie promowania smartfona? Chcielibyście rozszerzenia go o inne kraje?

Źródło: samsung