Jak się okazuje, jeden ze smartfonów wchodzących w skład serii Galaxy S23 został wyposażony w starszy, wolniejszy standard pamięci.

Galaxy S23 UFS 3.1 czy UFS 4.0?

Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra, najnowsze topowe smartfony koreańskiego producenta, nie przyniosły wielkich zaskoczeń. Na pierwszy rzut oka specyfikacja każdego modelu wygląda obiecująco, ale jeśli się zagłębić, to można dostrzec pewien z pozoru drobny, a jednak bardzo istotny szczegół.

Wszystkie warianty Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra mają pamięć RAM w standardzie LPDDR5X, czyli tak jak oczekiwano. Jeśli chodzi natomiast o pamięć wewnętrzną, to podstawowy wariant Galaxy S23 (8 GB + 128 GB) został wyposażony w pamięć wewnętrzną UFS 3.1, podczas gdy cała reszta może pochwalić się już nowszym standardem UFS 4.0. Jak słusznie zauważył Tomasz podczas przedstawiania pierwszych wrażeń z użytkowania, w tym przypadku chodzi o znaczące różnice. Jakie konkretnie? UFS 4.0 jest niemal dwukrotnie szybszym standardem (zapewnia do 4,2 GB/s odczytu sekwencyjnego względem 2,9 GB/s w poprzedniku oraz do 2,8 GB/s zapisu sekwencyjnego - zamiast maksymalnie 1,2 GB/s).

Można zastanawiać się, z jakich względów Samsung zdecydował się na taki krok i pewnie wiele osób będzie miało ten sam trop. Można też twierdzić, że nie jest to zbrodnia i producent ma prawo różnicować specyfikację nawet w ramach tego samego modelu.

Tyle tylko, że nieszczególnie się tym chwali, trudno będzie też doszukać się stosownych wzmianek na stronach sklepów. Zdecydowana większość użytkowników zwraca przy zakupach uwagę na ilość pamięci, ale na jej standard już nie.

Rodzaj pamięci na cenę nie wpłynął

Podawaliśmy już dokładne polskie ceny smartfonów Galaxy S23 wraz z informacjami, o ile są droższe względem zeszłorocznych propozycji. Sięgając po najniżej pozycjonowany model w najskromniejszym wariancie zapłacimy 4599 złotych, o 600 złotych więcej niż za bazowego Galaxy S22. A przy takim scenariuszu mowa o tym samym standardzie pamięci UFS 3.1. Oczywiście ogólnie nowy model powinien działać nieco lepiej, bo różnice będzie robić zmiana procesora na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm).

To jak, przyglądacie się podczas zakupu telefonu takich detalom jak rodzaj zastosowanej pamięci?

Źródło:@UniverseIce