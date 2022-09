Deathloop jest już dostępny, ale to nie koniec nowości, jakie na drugą połowę września przygotowano dla abonentów Game Pass.

Nowości w Game Pass na koniec września

Moonscars (chmura, konsole, PC) – 27 września

Grounded - Full Release (chmura, konsole, PC) – 27 września

Let’s Build A Zoo (chmura, konsole, PC) – 29 września

Valheim - Game Preview (PC) – 29 września

PAW Patrol Grand Prix (chmura, konsole, PC) – 30 września

Na pewno mamy do czynienia ze sporą różnorodnością jeśli chodzi o gatunki i klimat. Mroczne, zaliczane do metroidvani Moonscars przygotowano dla pełnoletnich graczy, przy Let’s Build A Zoo, PAW Patrol Grand Prix mogą dobrze bawić się zwłaszcza najmłodsi.

Uwagę zwraca znane już z racji programu wczesnego dostępu Grounded. Znane i bardzo dobrze oceniane. Niewtajemniczonym dodajmy, że jest to survival, w którym trzeba pomóc przetrwać bohaterom zmniejszonym do rozmiarów mrówki. Do tego samego gatunku należy Valheim, również dostępny od pewnego czasu w ramach wczesnego dostępu, gdzie zresztą okazał się wielkim przebojem. Abonenci PC Game Pass mogą teraz sprawdzić, czym przyciągnął miliony. Mitologia nordycka i ogólna otoczka sprawiają, że w tym przypadku do zabawy przystępować powinni nieco starci odbiorcy niż w przypadku Grounded.

Największy hit, Deathloop, jest już dostępny

Na liście mamy pięć gier, na infografice aż dziesięć. Obejmuje ona bowiem także te propozycje, które już udostępniono, to pełne zestawienie na drugą połowę września. Dla wielu graczy największy hit końcówki tego miesiąca to bezsprzecznie świetnie oceniany Deathloop, o którego premierze w Game Pass już pisaliśmy.

Poza nim Microsoft rozbudował swoją usługę także o symulator Hardspace: Shipbreaker, platformówkę SpiderHeck, przygodówkę Beacon Pines i wersję Preview obiecująco zapowiadającego się Slime Rancher 2. Przynajmniej dla graczy, którzy sympatyzują z sandboxami i kolorową grafiką.

Źródło: xbox