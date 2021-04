Słyszeliście o The Day Before? Najnowszy materiał wideo promujący ten tytuł daje nadzieje na to, że będziemy mieli tu do czynienia z wartą uwagi propozycją.

Tak wygląda rozgrywka w The Day Before - gameplay

Jeśli komuś The Day Before ma przypaść do gustu, na dzień dobry muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki - trzeba nie mieć dość zombie oraz sympatyzować z rozgrywką MMO. To tutaj chyba najważniejsze cechy charakterystyczne. Dodatkowo dołożyć wypada dopracowaną oprawę graficzną, zadbanie o nią twórcy obiecują od samego początku. I oby finalnie faktycznie się pojawiła, bo na nią nikt narzekać raczej nie będzie.

The Day Before bardzo szybko doczekał się porównań do The Last of Us i The Division, niektórzy widzą tu nawet skrzyżowanie tych dwóch bardziej rozpoznawalnych serii. Przygotowująca The Day Before ekipa Fntastic mówi o grze survivalowej z otwartym światem. Jak już zostało wspomniane, o przetrwanie trzeba będzie walczyć przeciwko zombie. Jednocześnie należy nastawiać się na otwarty i rozległy świat. Istotną rolę odegrają w nim pojazdy, co zresztą doskonale pokazuje kilkunastominutowy gameplay opublikowany przez redakcję IGN.

Jaki komputer do The Day Before? Kiedy premiera?

Twórcy wciąż nie są w stanie określić dokładnej daty premiery The Day Before. Podtrzymują jednak, iż zainteresowani będą mogli rozpocząć zabawę jeszcze w tym roku. Jeśli faktycznie tak ma się stać, to być może w najbliższym czasie poznamy jednak nieco więcej szczegółów.

Pewne jest natomiast co innego - będzie to gra na wyłączność PC. Już wcześniej ujawnione zostały wymagania sprzętowe. Nie mieliśmy okazji o nich wspomnieć, a więc przy okazji pochylania się nad nowym materiałem wideo warto nadrobić te zaległości. Z pewnością ucieszą się użytkownicy systemu Windows 7.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

10 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

75 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 4GB

75 GB wolnego miejsca na dysku

Źródło: IGN

