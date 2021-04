Resident Evil Village doczekał się nowego materiału wideo z fragmentami rozgrywki. Tym razem najbardziej zainteresowani powinni być posiadacze konsol poprzedniej generacji.

Gameplay z Resident Evil Village na PlayStation 4 Pro

Wspomniany tytuł to pierwszy Resident Evil na nową generację konsol. Nie jest zaskoczeniem, że twórcy mocno to akcentują i skupiają się na materiałach wideo z najwydajniejszych platform, bo to pozwala pokazać grę w najlepszym świetle. Początkowo wydawało się nawet, że Resident Evil Village nie trafi na PlayStation 4 lub Xbox One, ale ostatecznie zapowiedziano również wersje na te platformy.

Jak będą wyglądać i działać? Dokładna odpowiedź będzie możliwa po premierze. Dzięki redakcji IGN mamy jednak mały przedsmak. Konkretnie 5-minutowy gameplay zarejestrowany na konsoli PlayStation 4 Pro. Jeśli zrobi na Was dobre wrażenie, to IGN zapowiada publikację kolejnych tego typu treści.

Kiedy premiera Resident Evil Village?

Warto przy okazji nadmienić, iż sięgający po Resident Evil Village w wersjach na konsole PlayStation 4 lub Xbox One mogą spodziewać się darmowej aktualizacji next-genowej. Lista platform docelowych obejmuje tu bowiem także konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Plus oczywiście PC, ostatnio poznaliśmy wymagania sprzętowe.

W styczniu ogłoszono, że premiera Resident Evil Village odbędzie się 7 maja. Capcom cały czas się tego trzyma i pozostaje mieć nadzieję, że na ostatniej prostej nic się już nie zmieni.

Resident Evil Village z trybem fotograficznym

Jak uważnie oglądaliście powyższy materiał wideo? Zauważyliście pewien detal? Zanosi się na to, że Resident Evil Village będzie oferował tryb fotograficzny. Biorąc pod uwagę wszsytkie dotychczasowe komentarze dotyczące gry można przypuszczać, że najczęściej będzie przydawał się podczas sekwencji z Lady Dimitrescu.

Spore nadzieje mają tu jednak nie tylko gracze. Tsuyoshi Kanda, główny producent gry, stwierdził w ostatnim wywiadzie, iż w pełni zadowalającym wynikiem będzie tutaj sprzedaż ponad 10 mln egzemplarzy. Wcale nie wydaje się to nierealne.

Resident Evil 7 do tej pory został kupiony przez około 8,5 mln graczy. Resident Evil Village zdaje się mieć spory potencjał na więcej. Tym bardziej, że póki co na nowych konsolach brakuje poważniejszej konkurencji w tym gatunku gier i do maja (a niestety zapewne dłużej) tak pozostanie.

Źródło: IGN, capcom

