Wygląda na to, że na PlayStation 5 będzie więcej The Last of Us. Nie podskakujcie jednak na myśl o nowej odsłonie serii.

Powstaje remake The Last of Us

Ciekawe informacje ujawnił dziś Jason Schreier, dziennikarz nieprzypadkowo mający opinię jednego z najlepiej poinformowanych w branży gier. Wedle jego wiedzy, swojego czasu (bo nie jest to świeża sprawa) pojawiły się pomysły na remake pierwszego Uncharted. Dość szybko z nich jednak zrezygnowano, właśnie na rzecz The Last of Us Remake, czyli nowej wersji gry z 2013 roku wydanej na PlayStation 3.

Zaskoczeniem nie jest wzmianka na temat platformy docelowej The Last of Us Remake, gra ma być dostępna wyłącznie PlayStation 5. Chociaż nie padają szczegóły, w ciemno typować można spore zainteresowanie.

The Last of Us to gra naprawdę świetna, w zmienionej oprawie dałaby zapewne mnóstwo frajdy. Zwłaszcza przy stosunkowo szybkiej premierze, bo obecnie gier na wyłączność PlayStation 5 brakuje.

Historia serii The Last of Us The Last of Us - czerwiec 2013 roku

The Last of Us Remastered - lipiec 2014 roku

The Last of Us: Part II - czerwiec 2020 roku

The Last of Us Remake - ?

Losy The Last of Us Remake są podobno dość zawiłe

Jason Schreier dodaje tutaj, że pomysł na remake pierwszego Uncharted został porzucony z uwagi na dwie kwestie - pochłonąłby więcej czasu i pieniędzy. The Last of Us Remake został zresztą powierzony nie jednej z wiodących ekip, ale Visual Arts Service Group. Tyle tylko, że Sony nie było do końca zadowolone z postępów przy pracach, a dodatkowo całą ekipę oddelegowano do pomocy przy również opóźniającym się The Last of Us: Part II. Później w podziękowaniu w odwrotną stronę powędrowali pracownicy Naughty Dog. I tu być może już się domyślacie, że studiu szybko przejęło cały projekt.

Chętnie sprawdzilibyście The Last of Us Remake czy jednak wolelibyście gruntownie odświeżone Uncharted? A może macie już dość powracania do znanych produkcji i liczycie na nowości?

Źródło: bloomberg

