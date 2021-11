Pamiętasz jeszcze kumpla, z którym zarywanie nocek na grach było Twoją najlepszą rozrywką? Pewnego dnia zniknął, bo realny świat zaczął odgrywać większą rolę w jego życiu? Teraz możesz oddać mu szacunek (lub się trochę z niego pośmiać), tworząc cyfrowy nagrobek.

Opera GX to przeglądarka stworzona specjalnie dla graczy, która ma im ułatwić życie i zapewnić niezbędne funkcjonalności. Pomysł ten mógł wywołać nieco zdziwionych spojrzeń, bo "na co to komu", jednak to nic w porównaniu z pomysłem, na jaki wpadła Opera GX, czyli wirtualnym cmentarzem dla graczy. Konkretnie tych, którzy musieli lub po prostu chcieli zrezygnować z częstego przebywania w świecie gier i postanowili trochę pożyć w rzeczywistości.

Jak uczcić relacje, które już nie wrócą?

Budując z kimś internetową relację, poświęcając temu mnóstwo czasu i ciesząc się na każde spotkanie przy ulubionym tytule, nagłe zniknięcie towarzysza grania z pewnością jest nieprzyjemne. Według Opery GX postawienie nagrobka będzie wówczas dobrym pomysłem, by uczcić daną znajomość, która skończyła swój byt w wirtualnej rzeczywistości.

Faktem jest, że jeśli umrzesz w metawersie, na szczęście nie umrzesz w prawdziwym życiu. Ale ludzie tęsknią za tobą. Cmentarz online to subtelne narzędzie, dzięki któremu ludzie mogą powiedzieć swoim przyjaciołom, którzy zaginęli na Discordzie lub w grze, że tęsknią za nimi.

Jak postawić grób znajomemu graczowi, który zniknął? Wystarczy wejść na gamergraveyard.gg.

Po kliknięciu w jakikolwiek przycisk, pojawia się cmentarz, na którym znajdują się już groby (obecnie jest ich ponad 8500). Można skorzystać z opcji pogrzebania przyjaciela, poszukać konkretnego grobu (czy przypadkiem ktoś nas już nie pogrzebał) a także udostępnić tę stronkę i dowiedzieć się czegoś więcej.

Dla wszystkich, którzy za długo są AFK

Dodawanie grobu jest proste. Należy podać nick przyjaciela, datę, która jest jego początkiem końca przesiadywania non stop online oraz epitafium, czyli kilka słów. Można wybrać specyficzną ikonkę, która nawiązuje do wielu tytułów, takich jak Minecraft lub Simsy.

Po kliknięciu w wybrany nagrobek, pojawiają się informacje o graczu, możliwość oddania mu hołdu i udostępnienia, by razem, na innym serwisie, opłakiwać jego los.

Sprawdzaliście, czy ktoś za wami nie tęskni?

Źródło: opera.com